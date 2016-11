Ascensia Diabetes Care startet weltweite Social-Media-Initiative anlässlich des Weltdiabetestages 2016

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Ascensia Diabetes Care belegt heute seine Unterstützung für den Weltdiabetestag mit einer weltweiten Social-Media-Initiative, im Rahmen derer die positive Rolle mobiler Technologien für Diabeteskranke unterstrichen und bekannter gemacht werden soll. Mit der Initiative soll ein weltweites Publikum über Social-Media-Kanäle erreicht und die Allgemeinheit dazu angehalten werden, den Weltdiabetestag über ihre Handys zu unterstützen und das Bewusstsein für Diabetes zu erhöhen. Mit diesen Bemühungen möchte Ascensia Diabetes Care die hohe Bedeutung von mobilen Technologien und Konnektivität dafür belegen, Menschen mit Diabetes dabei zu helfen, ihre Krankheit besser zu verstehen und bewältigen zu können.

Im Rahmen der Initiative hat Ascensia Fotos von Mitarbeitern, Diabetikern, Gesundheitsfachkräften und der Öffentlichkeit an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt aufgenommen. Auf den Bildern ist das Wort "DIABETES" zu lesen, das aus erleuchteten Handybildschirmen besteht. Die Initiative fordert die Allgemeinheit dazu auf, diese digitalen Postkarten aus aller Welt auf ihren Social-Media-Kanälen zu liken, zu teilen oder darauf zu reagieren und so ihre individuelle Unterstützung für den Weltdiabetestag zu zeigen.

Die Nutzung mobiler Geräte für den Umgang mit Diabetes steigt weiter an, und immer mehr Diabetiker überwachen ihre Krankheit mithilfe ihrer Handys. Eine Umfrage unter 909 Diabetikern in mehreren europäischen Ländern hat ergeben, dass 71 % aller Diabetiker ein Smartphone besitzen. 42 % davon nutzen es für Informationen zu Gesundheitsthemen oder verschreibungspflichtigen Medikamenten und 52 % derjenigen, die eine Gesundheits- oder Wellnessapp nutzen, geben an, dass sie daraufhin ihr Verhalten geändert haben[1]. Fortschritte im Bereich mobile Technologien machen es einfacher, aus gesammelten und analysierten Daten Einblicke zu erhalten, zu sammeln und zu teilen. So können Patienten mithilfe von Apps, die sich perfekt in ihren Alltag einfügen, besser mit ihrer Krankheit umgehen.

"Wir freuen uns sehr über unsere erste Teilnahme am Weltdiabetestag als eigenständiges Unternehmen", so Michael Kloss, CEO von Ascensia Diabetes Care. "Wir sind stolz darauf, dazu beitragen zu können, das Bewusstsein für diese Krankheit zu steigern. Als Unternehmen, das sich zu 100 % auf Diabetes konzentriert, ist es uns ein ganz besonderes Anliegen, das Leben von Diabetikern zu verbessern."

Der Weltdiabetestag 2016 steht unter dem Motto "Augen auf Diabetes" und unterstreicht die hohe Bedeutung von Untersuchungen zur Früherkennung und frühzeitigen Behandlung von Diabetes Typ 2 sowie zur Reduzierung des Risikos schwerer Komplikationen. Der Einsatz mobiler Geräte mit diabetesbezogenen Apps kann Tests sowie den langfristigen Umgang mit Diabetes unterstützen.

Kloss fügte hinzu: "Der Umgang mit der Krankheit Diabetes ist schwierig und stellt Patienten sowie Gesundheitsfachkräfte auf der ganzen Welt vor viele Herausforderungen. Wir glauben, dass digitale Tools und mobile Geräte das Potenzial haben, Menschen bei der kontinuierlichen Überwachung ihrer Krankheit zu unterstützen, indem sie präzise und umsetzbare Informationen für einen besseren Umgang mit Diabetes liefern."

