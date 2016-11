28-Tonnen-Reformationstruck macht Halt in Österreich

Programm in Villach, Graz und Wien

Wien (OTS) - Der 28-Tonnen-Reformationstruck macht auf seinem europäischen Stationenweg Halt in Österreich: am 15. November erreicht er Villach, am 17. November kommt er nach Graz und am 19. November schließlich nach Wien, ehe er seinen Weg nach Prag fortsetzt und im Mai 2017 die Weltausstellung Reformation in Wittenberg erreicht. Insgesamt umfasst der Europäische Stationenweg 68 Orte in 19 Ländern. Rund um den Reformationstruck, der auf moderne und ansprechende Art und Weise über die Geschichte der Reformation in Europa informiert, gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Den Start macht Villach am 15. November. Um 9 Uhr gestaltet Superintendent Manfred Sauer eine Andacht in der Evangelischen Kirche im Stadtpark. Anschließend wird das Geschichtenmobil auf dem Hans-Gasser-Platz von Superintendent Sauer und Schülerinnen und Schülern der Volksschule Völkendorf begrüßt. Den ganzen Tag hindurch gibt es rund um den Reformationstruck Möglichkeiten, die Arbeit der Diözese näher kennenzulernen. Schülerprojekte werden ebenso vorgestellt wie einzelne Pfarrgemeinden oder die Arbeit der Diakonie de La Tour. Um 18 Uhr werden bei einem Empfang durch Bürgermeister Günther Albel mit Bischof Michael Bünker ein Film sowie das Projekt der Schülerinnen und Schüler der CHS-Schulen (Centrum für Humanberufliche Schulen Villach) vorgestellt. Darüber hinaus gibt es den Anstich des Lutherbieres, das aus Kärntner Brauereien kommt.

In die steirische Landeshauptstadt kommt der Reformationstruck am Mittwoch, 17. November. Allein 550 Schülerinnen und Schüler werden am Freiheitsplatz in der Grazer Innenstadt erwartet. Am Programm stehen unter anderem ein Bibelschatzweg, gestaltet von Ehrenamtlichen der Evangelischen Jugend Steiermark. Darüber hinaus gibt es ein interaktives Zusatzprogramm für OberstufenschülerInnen und spezielle Führungen durch Touristenführer. Seinen Abschluss findet das Programm um 19 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung für das Reformationsjubiläumsjahr unter dem Titel "Gegeneinander. Nebeneinander. Miteinander" in der Evangelischen Heilandskirche (8010 Graz, Kaiser-Josef-Platz 8).

Am Freitag,18. November, kommt der Reformationstruck dann in Wien an. Um 18 Uhr findet ein ökumenischer Auftakt mit Superintendent Hansjörg Lein und Weihbischof Franz Scharl statt. Am darauffolgenden Tag erwartet die Besucherinnen und Besucher neben dem Geschichtenmobil, das beim Burgtheater steht, ein buntes Rahmenprogramm in der "Neuen Tribüne Wien" im Untergeschoß des Café Landtmann (1010 Wien, Universitätsring 4). Um 13.30 Uhr werden Wiener Lieder und Wiener Geschichten präsentiert. Ein Kindersingspiel, Yo-Yo-Kunst und ein Zauberer sind die Programmpunkte von 15.30 bis 17 Uhr speziell für Kinder und Familien. Im Anschluss, ab 17.30 Uhr, gibt es eine Lesung von Schauspieler Karl Rott sowie Gespräche zwischen Bischof Michael Bünker und Schauspieler Karl Markovics sowie Superintendent Hansjörg Lein und Kirchenpräsident Volker Jung (Hessen/Nassau). Für die musikalische Umrahmung sorgt der Ghana Minstrel Choir. Das Abendprogramm besteht aus einem Poetry Slam und Kabarett aus Floridsdorf (von 19.30 Uhr bis 21 Uhr) sowie aus einem Clubbing mit DJ Wolfram (ab 21 Uhr).

