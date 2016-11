BIO AUSTRIA stellt neu gestalteten Bio-Webshop online

Beste Bio-Qualität ganz einfach online kaufen - Abwicklung in Kooperation mit myProduct.at

Wieselburg (OTS) - Pünktlich zum größten heimischen Bio-Branchentreffen, der Messe Bio Österreich in Wieselburg, wurde der neu gestaltete und deutlich aufgewertete BIO AUSTRIA Webshop unter http://shop.bio-austria.at online gestellt und heute, Sonntag, auf der Bio-Messe der Öffentlichkeit präsentiert. Der neue BIO AUSTRIA Webshop wurde von Grund auf überarbeitet. So wurden neue Funktionen integriert und die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit im Internet verbessert. "Ab sofort steht bioaffinen Konsumentinnen und Konsumenten im BIO AUSTRIA Webshop ein deutlich erweitertes Produkt-Angebot offen, und damit eine noch attraktivere Online-Einkaufsmöglichkeit für Bio-Produkte aus Österreich zur Verfügung. Der virtuelle Bio-Marktplatz wird insgesamt benutzerfreundlicher und bietet ein modernes Einkaufserlebnis. So kauft man heute beste Bio-Qualität ganz einfach online", betont BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann.

Um einen optimalen Betrieb des BIO AUSTRIA Webshops zu gewährleisten, wurde eine Kooperation mit dem Online-Anbieter http://myProduct.at eingegangen, der sich auf den Online-Vertrieb von Produkten kleiner und mittelständischer Unternehmen in Österreich spezialisiert hat. myProduct.at übernimmt künftig die Abwicklung des BIO AUSTRIA Webshops.

Neue Filter- und Sortierfunktionen sorgen für Übersichtlichkeit und verbesserte Handhabung. So kann etwa auch gezielt nach veganen und laktose- oder glutenfreien Produkte gesucht werden. Darüber hinaus rücken ausführliche Betriebsporträts die Produzenten, die Biobäuerinnen und Biobauern, in den Vordergrund und streichen Herkunft und Ursprung der Bio-Lebensmittel hervor. "Der neue Webshop ist die geeignete digitale Plattform um die innovativen Produkte der österreichischen Bio-Landwirtschaft zu präsentieren. Durch die Kooperation zwischen BIO AUSTRIA und myProduct.at wird gewährleistet, dass die Wertschöpfung bei den Bio-Betrieben verbleibt. Gleichzeitig war es für Konsumentinnen und Konsumenten noch nie so einfach, Bioprodukte online direkt zu beziehen, und zwar direkt von der Quelle, den Biobauern. Denn die bestellten Produkte werden direkt beim Bio-Betrieb geordert und über eine Kommissionierung an den Besteller geliefert", betont Rainer Neuwirth, Geschäftsführer von myProduct.at

"Mit der Neuaufstellung des Webshops ergibt sich für BIO AUSTRIA-Mitgliedsbetrieb die Möglichkeit, einen zusätzlichen attraktiven, professionell betreuten Vertriebskanal zu nutzen. BIO AUSTRIA-Mitglieder und -Partnerbetriebe verfügen mit dem Webshop über ein gemeinsames, professionelles Aushängeschild im Internet. Ziel ist es, dass der BIO AUSTRIA-Webshop mittelfristig zur wichtigsten Online-Plattform für Bioprodukte in Österreich wird. Dazu wird das Produkt-Angebot sukzessive erweitert werden. Gleichzeitig bleibt der BIO AUSTRIA-Webshop weiterhin als einziger seiner Art in Österreich in bäuerlicher Hand", betont Gertraud Grabmann abschließend.

