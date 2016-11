Amon: Mitterlehners Wirtschaftsagenda ist Basis für Wohlstand und Wachstum

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner setzt die richtigen Akzente, um unseren Standort zu attraktivieren. Die Globalisierung muss man als Chance wahrnehmen. Europa Armee ist mögliche, wenn nicht sogar notwendige Lösung.

Wien, 13. November 2016 (ÖVP-PD) "Die Basis unseres

Wohlstands liegt in einer starken Wirtschaft. Die Akzente, die Vizekanzler Reinhold Mitterlehner definiert, sind die

richtigen, um die Position Österreichs und Europas in der Welt

zu stärken. Dazu zählt etwa die Belebung des Binnenmarkts und

ein Steuermodell, dass die ökosozialen Komponenten abdeckt.

Die wichtigste Aufgabe ist es, die Steuern zu senken und damit unseren Wirtschaftsstandort zu attraktivieren", untermauert

der ÖVP-Generalsekretär Werner Amon die Positionen von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in der Pressestunde.

Die Globalisierung bringe Chancen und Herausforderungen mit sich. Mit einer starken digitalen Agenda wird man sie aber vor

allem als Chance nutzen können. "Die digitale Revolution ist

wie schon Entwicklungen vorher für eine Veränderung der

Lebenswelt und des Arbeitsmarktes verantwortlich. Die Jobs

werden in Zukunft andere sein als heute. Es ist die Aufgabe

der Politik, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen und die Veränderungen positiv zu begleiten", so Amon.

Europa stehe nach der US-Wahl und vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Nahen Osten vor der Aufgabe, die Außen- und Sicherheitspolitik zu überdenken. Europa müsse in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen und eigenständiger agieren. "Die Europäische Armee sehen wir hier als mögliche Antwort, wenn

nicht sogar als Notwendigkeit. Es gilt, die Unabhängigkeit

Europas zu forcieren und Ressourcen effizient einzusetzen", unterstützt ÖVP-Generalsekretär die Ausführungen des Vizekanzlers und verweist auf die EU-Armee, die auch im ÖVP Grundsatzprogramm als langfristiges Ziel angeführt ist.

Bei der Mindestsicherung habe man noch bis Ende des Jahres

Zeit, vernünftige Lösungen zu entwickeln. Amon unterstützt

hier die Aussagen Mitterlehners: "Die Zeit müssen wir nützen

und für die Mindestsicherung eine von der Bevölkerung als

'fair und gerecht' empfundene Unter- und Obergrenze

definieren. Die Mindestsicherung muss in erster Linie als Überbrückungshilfe und nicht als Lebensmodell verstanden

werden."

Was die Koalition betrifft, sei konstruktive und solide

Arbeit der einzige Weg, um das Vertrauen der Bevölkerung

zurück zu gewinnen. Amon unterstützt den Vizekanzler in seiner Überzeugung, dem Neuwahl-Gequatsche ein Ende zu setzen, da die Probleme durch eine vorgezogene Wahl nicht gelöst werden. Im Übrigen mache es wenig Sinn zunächst die Regierungsperiode um

ein Jahr zu verlängern, um bei Problemen dann ständig in

Neuwahlen zu flüchten, so Amon.

