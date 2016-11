Stronach/Hagen: Vorgezogene Neuwahlen nicht im Sinne des Steuerzahlers

Wien (OTS) - „Er ist einer der wenigen Realisten in der Regierung“, kommentiert Team Stronach Generalsekretär Christoph Hagen die Aussagen von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner zum Thema Neuwahlen in der heutigen ORF-Pressestunde. „Das Neuwahlgeplänkel führt im Endeffekt nur zu Stillstand und das ist nicht im Sinne des Steuerzahlers“, so Hagen.

Das Parlament wurde für fünf Jahre gewählt und die Menschen erwarten sich, dass „für das Volk gearbeitet wird“, erinnert Hagen. „Neuwahlen vor 2018 würden Österreich ins Chaos stürzen, das wäre Selbstmord für die Regierung“, erklärt der Team Stronach Mandatar. Die Regierung müsse nun endlich aufwachen und arbeiten und nicht „aus taktischen Gründen die Koalition aufs Spiel setzen“, warnt Hagen. Das nütze weder der politischen Arbeit noch dem österreichischen Volk.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub

++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at