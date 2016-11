FPÖ-Kickl: Van der Bellen ist Angstbeißer und Gefangener seiner Vorurteile

"Van der Bellens Programm ist eine Mischung aus Unwahrheit und Demokratieverweigerung"

Wien (OTS) - "Mit jedem Tag zeigt sich mehr, dass Alexander Van der Bellen in seinen Vorurteilen gefangen ist und als reiner Angstbeißer agiert. Das sind sicher nicht die Qualifikationen, die man sich von einem Staatsoberhaupt in schwierigen Zeiten erwartet", kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die jüngsten Aussagen des grünen Kandidaten in der Tageszeitung "Österreich". Anstatt den Österreichern Hoffnung und Zuversicht zu geben, projiziere Van der Bellen in jedem Interview die immer gleichen selbst erfundenen Gespenster an die Wand, vor denen er sich dann medienöffentlich fürchte. Van der Bellen sei ein notorischer Verbreiter von Unwahrheiten mit Angsthasenmentalität.

"Wenn Van der Bellen sagt, er warne vor der blauen Republik, heißt das im Klartext, dass Demokratie für ihn und seine Unterstützer nur dann Geltung hat, wenn Parteien und Gruppierungen die Mehrheit haben, die seinem linken Weltbild entsprechen. Eine solche Einstellung ist kein Schutz der Demokratie, sondern führt sie ad absurdum. Wenn Van der Bellen das Europa der Vaterländer als ewiggestrig verurteilt, arbeitet er damit den Brüsseler Zentralisten und Bürokraten wie Juncker und Schulz in die Hände und bekommt dafür eine Wahlempfehlung vom EU-Establishment. Wenn Van der Bellen sich in Sachen Trump an Merkel anhängt, begeht er die gleiche Dummheit und Heuchelei wie diese, die, obwohl sie selbst sowohl im Zuge der Euro-Krise als auch der neuen Völkerwanderung bestehende Gesetze außer Kraft gesetzt hat, von anderen die Einhaltung derselben einfordert", analysierte Kickl weiter. Und was die Öxit-Dauerschleife Van der Bellens betreffe, müsse man von einem Kniefall gegenüber dem Oligarchen Haselsteiner ausgehen, dessen ganze Kampagne gegen den freiheitlichen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer ja nur von diesem Phantasiethema lebe.

„In Sachen Regierungspolitik macht Van der Bellen dem Stillstandskurs von Kern und Mitterlehner die Mauer. Was Österreichs Verhältnis zu den USA und zu Russland betrifft, hängt er blind und unkritisch am Rockzipfel von Merkel, in Sachen EU dogmatisch am Gängelband von Juncker und Schulz, beim Thema Freihandel an jenem von Haselsteiner. Gesellschaftspolitisch und beim Integrationsversagen ist Van der Bellen ein Aushängeschild der linken Schickeria, die keine Ahnung von den Problemen der Bevölkerung hat, weil sie den ganzen Tag mit dem Ausleben ihres Gutmenschentums beschäftigt ist. Ich gehe davon aus, dass dieses Konzept am 4. Dezember keine Mehrheit bekommen wird", schloss Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at