Art. 15a-Vereinbarung: 4,5 Milliarden Euro weniger für kranke Menschen

„Unsoziales Kaputtsparen des österreichischen Gesundheitssystems - Ärztekammer richtet dringenden Appell an Bundeskanzler Kern

Wien (OTS) - In einem Schreiben an Bundeskanzler Christian Kern, alle weiteren Regierungsmitglieder sowie an Wiens Bürgermeister Michael Häupl hat die Wiener Ärztekammer ihre massiven Bedenken gegen die Art. 15a-Vereinbarung sowie die bereits für den kommenden Ministerrat vorbereiteten Gesetzesentwürfe geäußert. Die Ärztekammer spricht dabei wörtlich vom „unsozialen Kaputtsparen“ des österreichischen Gesundheitssystems sowie einer „Umgehung des Parlaments und der Zivilgesellschaft“. ****

Schon derzeit müssten die Österreicher immer längere Wartezeiten und Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung hinnehmen. „Statt die medizinische Versorgung für die Patienten zu verbessern, werden im Finanzausgleich die Mittel für die Versorgung der Bevölkerung um weitere 4,5 Milliarden Euro gekürzt“, heißt es in dem Schreiben, das vom Präsidenten der Ärztekammer für Wien, Thomas Szekeres, sowie den beiden Vizepräsidenten Johannes Steinhart und Hermann Leitner unterzeichnet ist.

Die gesamte Gesundheitsversorgung werde einem staatlichen Planungssystem unterworfen, wo man einer anonymen „Bürokraten GmbH“ die Planung ohne jegliche Kontrolle und Verantwortung gegenüber der Bevölkerung überantworte. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage werde dabei die Ärzteschaft aus dem Planungsprozess gänzlich ausgeschlossen, weil scheinbar „ärztlicher Sachverstand und medizinisches Wissen bei der Gesundheitsplanung irrelevant sind“.

Für die Ärztekammer ist auch nicht nachvollziehbar, warum man in Geheimsitzungen am Parlament vorbei nicht nachvollziehbare verfassungsrechtliche Konstrukte entwirft, anstatt sich im Parlament gemäß demokratischen Gepflogenheiten eine Zwei-Drittel-Mehrheit mit der Opposition zu suchen. Dies werde zu „Klagen, Verunsicherung et cetera führen und das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung in Österreich nachhaltig erschüttern“.

Dass man als Nebeneffekt die freie Ärzteschaft – Hausärzte wie Fachärzte – ausschaltet und zulässt, dass sie durch anonyme Gesundheitskonzerne ersetzt wird, zeigt für die Ärztekammer, dass man „einen Radikalumbau gleichsam in Hinterzimmern“ anstrebe, der das bisherige hervorragende österreichische Gesundheitssystem in seinen Grundfesten erschüttere.

„Wir können nicht glauben, dass Sie als Bundeskanzler der Republik Österreich eine derartige Vorgangsweise unterstützen und bitten Sie eindringlich, diese Maßnahmen zu stoppen und einem geordneten Gesprächs- und Verhandlungsprozess zuzuführen“, so der Appell an Bundeskanzler Christian Kern. (hpp)

