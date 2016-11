Vorhang auf: Conchita eröffnet die 29. Ybbsiade

Das grösste Kultur- und Kabarettfestival von 31. März bis 29. April

Österreich (OTS) - Eine der strahlendsten Persönlichkeiten der Österreichischen Musikszene eröffnet die 29. Ybbsiade! Vor zwei Jahren holte sie für Österreich den Sieg beim Eurovision Song Contest und wurde als bärtige Diva weltweit bekannt. Jetzt darf die Stadt Ybbs Conchita willkommen heißen!

Glamourös ist der Start, genial auch der geplante Abschluss, den Konstantin Wecker – Solo am Klavier - übernimmt. Jahrelang herbei gewünscht: die bayrische Kabarettistin Monika Gruber – sie kommt gemeinsam mit Viktor Gernot! Gesamt wartet die Ybbsiade mit 21 kabarettistischen und musikalischen Highlights auf, darunter "A Tribute to Falco" Gedenkkonzert anlässlich seines 60. Geburtstags featered by Reinhold Bilgeri und original Falco Band, Verena Scheitz, Klaus Eberhartinger, Nina Hartmann mit O. Lendl, Paul Pizzera, Georg Ringsgwandl, Klaus Eckel, Edi Jäger, Alexander Goebel, Gerald Fleischhacker, Joesi Prokopetz, Fredi Jirkal, Manuel Dospel uvm.

