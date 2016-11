Wehsely: "Für andere da sein - das Miteinander macht Wien aus"

„Danke Wien“ - Initiative der Hilfswerk-Nachbarschaftszentren

Wien (OTS) - Wertschätzung einmal anders: "Danke Wien" heißt eine Initiative, die von den BesucherInnen und freiwilligen MitarbeiterInnen der zehn Hilfswerk-Nachbarschaftszentren getragen und von Tausenden Menschen unterzeichnet wird. Die UnterzeichnerInnen bedanken sich dabei bei ihrer Stadt Wien für die sozialen Einrichtungen, die den Wienerinnen und Wiener zur Verfügung stehen. Wiener Hilfswerk-Geschäftsführerin Sabine Geringer und Nachbarschaftszentren-Leiter Michael Eibensteiner stellten die Initiative, die angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen ein Zeichen des Miteinander setzen soll, der Stadträtin für Gesundheit, Soziales und Generationen, Sonja Wehsely vor.

"Gerade in einer Zeit, in der reaktionäre und rechte Kräfte versuchen, die Gesellschaft zu spalten und damit drohen den sozialen Frieden in unserer Stadt zu gefährden, ist es wichtiger denn je, dass es Menschen gibt, für die das Miteinander und das Gemeinsame stärker ist als das Trennende und das Gegeneinander. Die Arbeit der Hilfswerk-Nachbarschaftszentren ist geprägt von einem Miteinander unterschiedlichster Persönlichkeiten und genau dieses Miteinander macht Wien aus", so Sozialstadträtin Sonja Wehsely. "Menschen, die sich freiwillig engagieren und für andere Menschen da sind, prägen das Klima in unserer Stadt und sind ein ganz wichtiger Teil der Stadt, damit sie funktioniert. "Jasin und Silvia stehen stellvertretend für tausende Wienerinnen und Wiener, die sich in ihrer Freizeit für andere engagieren, dafür sage ich Danke."

Gemeinsam mit zwei Protagonisten der Initiative, einem Asylwerber und einer Wienerin, die als Freiwillige tätig sind, wies Wiener Hilfswerk-Geschäftsführerin Geringer auf die Bedeutung der von der Stadt Wien geförderten Hilfswerk-Nachbarschaftszentren hin: „Mit unserer Stadtteilarbeit sind wir für alle Menschen in Wien da, egal welcher Generation, sozialen Schicht oder Herkunft sie sind. Unsere Nachbarschaftszentren machen ein Miteinander der Menschen möglich und tragen dadurch auch zum Abbau von Ängsten vor Fremdem und Unbekanntem bei“, so Geringer. Mit rund 200.000 BesucherInnen pro Jahr spielen die Einrichtungen auch eine wichtige Rolle bei der Integration und Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund.

Den Abschluss der Initiative bildet die Überreichung der Tausenden unterschriebenen „Danke Wien“- Postkarten im Rahmen des Advent-Empfanges des Wiener Hilfswerks, der am 30. November 2016 im SkyDome in der Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien, stattfindet.

Nachbarschaftszentren - Orte des Austausches und der Vernetzung

Die zehn Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks sind bürgernahe und niederschwellige Einrichtungen, in denen multiprofessionelle Teams, engagierte StadtteilarbeiterInnen und freiwillige MitarbeiterInnen einerseits zahlreiche Aktivitäten zu den Themen Gesundheit, Kultur, Bildung, Nachbarschaft und Freizeit und andererseits situationsgerechte, schnelle Hilfeleistungen anbieten.

