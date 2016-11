New York, New York - Die Geissens im Hotel bei Donald Trump

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3481976

Neue Folge der beliebten Doku-Soap

Ein Trip in die Stadt, die niemals schläft

Sendetermin: Montag, 14. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Welcome to the USA. Familie Geiss ist zur Sightseeing-Tour nach New York aufgebrochen. Dabei steht aber nicht nur der Spaß im Vordergrund, die Familie reist auch zum Ground Zero und setzt sich dort mit den Geschehnissen zu 9/11 auseinander.

St. Tropez schön und gut, aber die Geissens haben Lust auf Großstadt - natürlich auf die beliebteste der Welt: New York!

Selbstverständlich wohnen die berühmtesten Millionäre Deutschlands standesgemäß in einem Luxushotel: Dem "Trump SoHo", das niemand geringerem gehört als dem neuen Präsidenten der USA: Donald Trump.

Gleich nach der Ankunft gönnt sich die Familie eine ausgiebige Sightseeingtour. Diesmal aber nicht mit dem Helikopter, das haben die Jetsetter ja schon beim ersten Besuch gesehen, sondern auf einer Privat-Jacht. Nach der Tour auf dem Hudson River wird es aber auch einmal ernst, wenn die Geissens Ground Zero besuchen, wo sie die tragischen Geschehnisse von 9/11 reflektieren.

Aber bei einem Besuch im Big Apple darf für die Geissens natürlich auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen. Ein Besuch in der "Sex and the City"-Bäckerei steht für Carmen ganz oben auf der Wunschliste. Auch Davina und Shania kommen bei dem Trip auf ihre Kosten. Sie versuchen sich auf ihren neuen Balanceboards und zeigen beim Schlittschuhlaufen im Central Park, was sie noch so alles können.

Nach der ganzen Kultur stellt sich die Familie noch einer schaurigen Prüfung: dem Kampf mit echten Zombies. Wer von ihnen kann seine Angst überwinden und wer kneift vor dieser Herausforderung?

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!": Sendetermin:

Montag, 14. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Martin Blickhan

089 - 64 185 6500

martin.blickhan @ rtl2.de