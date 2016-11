Erfolgreiche Reanimation durch Polizisten und Polizei-„Defi“

Wien (OTS) - Am 11.11.2016 wurden gegen 14:55 Uhr Polizeibeamte in die Vorgartenstraße (20. Bezirk) zur Unterstützung bei einem Rettungseinsatz gerufen. In einer Wohnung wurde von den Polizisten ein regloser Mann (71) vorgefunden und mittels Herzdruckmassage und dem Einsatz eines Defibrillators wiederbelebt. Mit wieder eintretendem Puls wurde der 71-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Hintergrund: Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kurzer Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein „PULS“ in Zusammenarbeit mit der LPD Wien sukzessive die Streifen-KFZ der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Streifenpolizisten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten mittlerweile eine Vielzahl an Leben gerettet werden.

