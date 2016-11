Mehrere Festnahmen durch LKA im Suchtmittelbereich

Wien (OTS) - Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gelang es am 11.11.2016, bei Aktionen vier mutmaßliche Dealer festzunehmen. Die Anhaltungen erfolgten in den Bereichen Schottenring, Migazziplatz und Thaliastraße. Bei allen Festgenommenen wurden Suchtmittel sichergestellt. Sie befinden sich in Haft.

