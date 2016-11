Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Wien (OTS) - Am 12.11.2016 verständigte ein Zeuge gegen 01:15 Uhr die Polizei, nachdem er in einem Lagerraum eines Hauses in der Kinderspitalgasse (8. Bezirk) verdächtige Personen wahrgenommen hatte. Die Polizisten konnten in dem Raum zwei Männer (19, 27) anhalten und festnehmen. Bei den Festgenommenen wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt, sie befinden sich in Haft.

