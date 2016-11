Weltdiabetestag: SVA unterstützt frühzeitig Vorsorge

SVA Versicherte erhalten gratis die Kosten für Schulungs-App „mySugr“ sowie für „Therapie Aktiv“

Wien (OTS) - Diabetes ist eine Zivilisationskrankheit, die im Vormarsch ist. Österreichweit sind über eine halbe Million Menschen von Diabetes betroffen. „Vorsorgen ist besser als heilen, jedoch das Gesundheitssystem greift vor allem noch immer erst dann ein, wenn wir bereits krank sind – statt dafür zu sorgen, dass die Menschen gesund bleiben und vermeidbare Zivilisationskrankheiten wie Diabetes nicht zum Volksleiden werden“, erklärt Alexander Herzog, Obmann-Stv. der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) anlässlich des Weltdiabetestags am kommenden Montag. Von über 600.000 Diabetikern ist etwa die Hälfte in medikamentöser Behandlung. Die SVA will hier ansetzen und übernimmt neben dem Diabetiker-Therapieprogramm „Therapie Aktiv“ weiterhin die Kosten für das App „mySugr“ – einem Online-Schulungsprogramm von Diabetikern für Diabetiker, das informiert und motiviert.

„Therapie Aktiv“ und „mySugr“ –Tipps für Diabetiker und professionelle Behandlung

Wird Diabetes diagnostiziert, ist die umfassende Information der Patienten über ihre Krankheit sowie den richtigen Umgang damit besonders wichtig. Das Programm „mySugr“ setzt genau hier an. Das Online-Schulungsprogramm von „mySugr“ wurde von Diabetikern, Medizinern aber auch Ernährungsberatern entwickelt und gibt Antworten auf wichtige Fragen zur Ernährung sowie Therapie. Den Alltag von Diabetikern erträglicher zu gestalten, hat sich das Wiener Unternehmen mySugr zur Aufgabe gemacht. Mit Apps werden Diabetiker motiviert, sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben aber auch die Blutzuckerwerte zu notieren. Die Kosten für die „mySugr Academy“ übernimmt die SVA für ihre Versicherten. Infos unter https://mysugr.com/lp/sva

Beim Programm „Therapie Aktiv“ planen Arzt und Patient gemeinsam die einzelnen Behandlungsschritte. Durch regelmäßige Selbstkontrolle aber auch geregelte Kontrollen beim Arzt wird ein bestmöglicher Behandlungserfolg erreicht. „Der halbierte Selbstbehalt für selbständige Diabetiker ist ein Anreiz für die Teilnahme, denn Engagement für die Gesundheit muss belohnt werden“, ist Herzog überzeugt. Die Teilnahme ist völlig kostenlos. Alle Informationen über „Therapie Aktiv“ sowie eine Liste von Ärzten, die dieses Programm unterstützen, finden Sie auf www.therapie-aktiv.at.

Derzeit ist nur knapp die Hälfte aller Diabetespatienten in medikamentöser Behandlung. Je früher die Krankheit entdeckt wird, desto besser für den Patienten. Vorsorgeuntersuchungen und das Programm „Selbständig Gesund“, welches sich auf die fünf Gesundheitsziele - Gewicht, Rauchen, Alkohol, Bewegung und Ernährung - spezialisiert, helfen, Zivilisationskrankheiten vorzubeugen und eine mögliche Erkrankung rechtzeitig festzustellen. „Es gibt eine Win-Win-Situation, wenn man frühzeitig vorsorgt. Zum einem profitiert man nicht nur finanziell, sondern erspart sich oftmals einen langen Leidensweg oder kann eine Zivilisationskrankheit sogar komplett vermeiden“, so Herzog abschließend.

SVA – Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als Gesundheitsversicherung rund 792.000 Kunden. Als gesetzliche Pensionsversicherung ist die SVA für 427.000 Versicherte zuständig. Nach dem Motto „Gesund ist gesünder“ setzt die SVA verstärkt auf Prävention und bietet ihren Versicherten spezielle Vorsorgeprogramme (zum Beispiel: „Selbständig Gesund“) an.

