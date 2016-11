JGNÖ ad VPNÖ: Hände weg von der Mindestsicherung!

Die Junge Generation in der SPÖ Niederösterreich verwehrt sich gegen die Kürzung der Mindestsicherung und pocht auf bundeseinheitliches Modell!

St. Pölten (OTS) - Die Volkspartei Niederösterreich hat in den letzten Jahren schon oft bewiesen, dass ihr die Bedürfnisse der Bevölkerung egal sind. Vom fehlenden Gespür für ein geringes Einkommen ganz zu schweigen. Die jüngsten Entwicklungen in der Debatte rund um die bedarfsorientierte Mindestsicherung schlagen aus Sicht der jungen Roten dem Fass jedoch endgültig den Boden aus.

„Die niederösterreichische Volkspartei will den Ärmsten in unserer Bevölkerung auch noch das letzte Hemd nehmen. Für Habgier und Neid wird hier aus niederen Beweggründen Stimmung gemacht. Niemand profitiert, wenn es dem anderen schlechter geht und schon gar nicht dann, wenn dieser von einem Auskommen mit dem Einkommen noch weiter entfernt wird. Anstatt die Mindestsicherung zu kürzen, sollte man die Löhne anheben, Arbeitsplätze schaffen und Geld vor allem im Bereich der Vermögenden einheben. Wohlhabende Menschen kratzt es nicht, ob sie um 300 Euro mehr Steuern pro Monat zahlen. Im Gegenteil, sie sind gerne dazu bereit, wie aus Befragungen hervorgeht. Mindestsicherungsbezieherinnen und -beziehern 300 Euro wegzunehmen bedeutet allerdings eine Kürzung ihres Einkommens um ein Drittel. Das ist grob fahrlässig und geht in die völlig falsche Richtung.“, zeigt sich der Landesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ Niederösterreich, Albert Scheiblauer, erbost.

Die Zahlen rund um die Mindestsicherung sprechen eine deutliche Sprache. Ein Großteil der Empfängerinnen und Empfänger ist erwerbstätig, kommt jedoch mit dem Einkommen nicht aus und beantragt deshalb die Aufstockung durch die Mindestsicherung, um wenigstens ein bisschen Lebensqualität erreichen zu können. Dies trifft vor allem alleinerziehende Mütter, die keinen Vollzeit-Job ausüben können. Betrachtet man das Sozialbudget der Republik Österreich, so macht die Mindestsicherung gerade einmal 0,7% aus. Würde man von den knapp 570 Euro leben müssen, die das ‚Light‘-Modell der VPNÖ vorsieht, dann wäre am heutigen Tag das Geld bereits aufgebraucht, da Miet- und Nebenkosten, sowie dutzende andere Zahlungen geleistet werden müssen. Dies würde bedeuten, dass der Kühlschrank bis zum Ende des Monats leer bleibt. Dies kann aus Sicht der Jungen Generation nicht der Weisheit letzter Schluss sein und hat mit christlich-sozialen Werten, nach denen die Volkspartei eigentlich laut Parteiprogramm handeln sollte, nichts zu tun.

„Eine große Reform mit immens hohem Einsparungspotential, wie dies von der Volkspartei immer wieder medial transportiert wird, ist das auf jeden Fall nicht. Es ist einer absoluten Mehrheitspartei wie der VPNÖ nicht würdig einen Teil der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher automatisch als Sozialschmarotzer abzustempeln, weil sie Mindestsicherung beziehen. Die VPNÖ versucht damit krampfhaft FPÖ-Politik umzusetzen. Wir als Junge Generation sind uns sicher, dass die einzige Conclusio aus dem Ganzen nur sein kann, in Richtung Vollbeschäftigung und Arbeitszeitverkürzung zu arbeiten. Derzeit stehen nicht ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung. Auf einen freien Posten kommen 11 Bewerberinnen und Bewerber!“, so Scheiblauer abschließend.

