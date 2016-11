Die neue Website mit leeren Zimmern bezahlen! Ein innovatives Angebot für die Hotellerie.

Die ncm – Ihr kompetenter Partner im Internet – bietet Ihnen ab sofort eine neue Bezahlmöglichkeit

Salzburg (TP/OTS) - Neue Website, digitale Strategie, Online Marketing, Internet-Kampagne oder optimierter Web-Auftritt… Sie bekommen die gewünschte Dienstleistung wie gewohnt in bester Qualität, umgesetzt von den DigitalExperts der ncm. Und Sie entscheiden ob und wie viel Ihrer Rechnung Sie mit leeren Zimmern bezahlen. Die ncm übermittelt Ihnen ein Angebot (erstellt in Zusammenarbeit mit SST Touristik), für den Preis in Zimmernächten auf Gutscheinbasis. Und schon geht’s los!

Ähnlich dem Modell mit dem greenstorm.at der gehobenen Hotellerie seit Jahren erfolgreich E-Bikes und Teslas für leere Zimmer anbietet.

Ihre Vorteile bei der Bezahlung mit leeren Zimmern – auf Gutscheinbasis

Das Linzer Unternehmen SST Touristik hat sich in den letzten Jahren zu einem der weltweit größten Vermarkter touristischer Leistungen auf Gutscheinbasis entwickelt.

„Der große Vorteil dieser Gutscheine für den Hotelier besteht darin, dass er perfekt seine Leerkapazitäten – und nur die – füllen kann, da der Kunde kein Terminrecht hat. Zudem haben Sie bei den Gutscheinen keine Probleme hinsichtlich Bestpreisklausel etc.; das im Gutschein verbriefte Recht eine bestimmte Leistung in einem klar definierten Zeitraum zu konsumieren, ist ein gänzlich anderes Produkt als eine normale Buchung!“, erklärt Gerhard Sperrer, Geschäftsführer von SST Touristik, Vorteile des Konzepts.

Weitere Vorteile:

Sie zahlen Ihre Rechnung mit leeren, unverkäuflichen Zimmern und müssen kein Bargeld in die Hand nehmen.

Sie bekommen Gäste in schwachen Zeiten und steigern Ihre Auslastung.

Oft werden Gutscheine nicht eingelöst.

Nutzen Sie diese günstige Möglichkeit und optimieren Sie Ihre Online-Aktivitäten. Tauschen Sie Ihre leeren Zimmer gegen mehr Erfolg im Internet mit ncm! www.ncm.at

Rückfragen & Kontakt:

ncm.at - net communication management gmbh

Michael Mrazek

Geschäftsführer / Inhaber

+43 676 838 397 77

Michael.Mrazek @ ncm.at