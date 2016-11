„Die große Chance der Chöre“: Bis zu 705.000 sahen erste Live-Show

„Ladies and Gentleman“, „Gumpoldskirchner Spatzen, „das VOK“ und „Young Roses“ singen sich ins Finale

Wien (OTS) - Die ersten Finalisten stehen fest! Gestern, am 11. November 2016, stand das erste Halbfinale des Herbstevents „Die große Chance der Chöre“ live auf dem Programm von ORF eins. Und bis zu 705.000 wollten sich das große Wettsingen nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt verfolgten 606.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Präsentation der Songs live um 20.15 Uhr in ORF eins (Marktanteil 24 Prozent) und machten die erste Live-Show damit zur meistgesehenen Sendung dieser Staffel. Bei der „Entscheidung“ bei der die „Gumpoldskirchner Spatzen“, „das VOK“ und „Young Roses“ vom Publikum sowie „Ladies and Gentleman“ von der Jury die Tickets für das Finale bekamen, waren es im Durchschnitt 574.000 (31 Prozent Marktanteil). Unverändert groß war das Interesse beim jungen Publikum. Bei den Songs lag der Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen bei 23 Prozent und bei den 12- bis 29-Jährigen bei 21 Prozent. Bei der Entscheidung waren es 28 bzw. 21 Prozent.

Am Freitag, dem 18. November, steht live ab 20.15 Uhr das zweite Halbfinale der „Großen Chance der Chöre“ auf dem Programm von ORF eins. In der Show mit Kristina Inhof und Andi Knoll singen folgende Chöre um den Aufstieg ins Finale: „Mosaik Chor Alpbach“, „Konzertchor“, „Musical Unplugged feat. iBROS.“, „chaingang“, „Musikmittelschule Gumpoldskirchen“, „The Hot Box Girls“ „Sängerrunde Pöllau“, „Beat Poetry Club“, „4ME“, „TU Wien Chor“, „Vokal4tett ‚Passt | Zom‘“ und „Seicento“.

