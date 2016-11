Elite 3/2016: Tatort Luxus-Shop

Wien (OTS) - Einmalig. Erlesen. Edel. - Das ist elite. In der aktuellen Ausgabe des Premium-Magazins aus dem Mucha Verlag widmen wir uns der Schattenseite des Luxus: Juweliere, Boutiquen-Besitzer und Wohlhabende sind begehrte Ziele krimineller Banden. Wir fragen nach, wie man sich gegen die Überfälle wehren kann. Um Selbsthilfe bei Einsamkeit dreht sich alles in der großen Reportage – inklusive Test The Best – über Dating-Portale. Und Fashionista-Herzen werden bei der elite-Trendlese höher schlagen: Wir zeigen die schönsten Ballroben, Top-Winter-Styles und exklusive Accessoires.

elite-Editorial

Die ewige Streit-Frage: Taugt Gold als Anlage-Form? Die Geister scheiden sich hier kompromisslos wie bei der Oper: Die Argumente bewegen sich zwischen jenen der Gold-Hasser und jenen der Gold-Fanatiker. elite-Verleger Christian W. Mucha kennt beide Seiten. Warum er selbst in Gold investiert und welche unbezahlbaren Vorteile das Edelmetall gegenüber anderen Wertanlagen hat, steht im neuen elite.

Coverstory: Tatort Luxus-Shop

Immer mehr Psychos fallen auf den Lockruf des Luxus herein. Rauben, klauen und überfallen die Luxury-Outlets. Ob Juweliere, Edel-Boutiquen oder – Stichwort Home Invasion – die Privatdomizile der Reichen: Nobel-Oasen ziehen kriminelle Elemente unwiderstehlich an. elite sprach mit Betroffenen über ihre Erfahrungen. Und befragte Sicherheitsexperten, in welche Schutz-Maßnahmen es sich zu investieren lohnt.

Der Kick mit dem Liebes-Klick

Dating-Plattformen sind die trendigen Aufrissplätze des Online-Zeitalters. Hier suchen Singles oder Seitenspringer Partner – und erleben manches Wechselbad der Gefühle. elite hat das Geschäft mit der digitalen Romantik unter die Lupe genommen. In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen die Strategien der wichtigsten Anbieter und die persönlichen Erfahrungen unserer anonymen Test-Flirterin.

Jubiläums-Gewinnspiel

Der Mucha Verlag feiert – man möchte es kaum glauben – heuer sein 40-Jahr-Jubiläum. Dafür haben wir uns als Dankeschön an unsere Leser einiges einfallen lassen. Das Feuerwerk an Danksagungen beginnt mit einem Gewinnspiel, bei dem eine Rolex Oyster Perpetual Datejust im Wert von 6550 Euro (zur Verfügung gestellt von Juwelier Haban-Bucherer ausgespielt wird. Wie Sie die gewinnen können, erfahren Sie in der aktuellen elite-Ausgabe auf Seite 70 – oder unter www.elite-magazin.com.

Ball Spezial

Vom Blumenball über den Regenbogenball bis hin zum weltberühmten Opernball bietet der heimische Veranstaltungskalender eine Vielfalt eleganter und außergewöhnlicher Events. Im druckfrischen elite haben wir für Sie die schönsten Roben heimischer und internationaler Designer zusammengestellt, die perfekten Accessoires addiert sowie im Ball-Kalender die besten Dreh-Momente auf einen Blick zusammengefasst.

Außerdem lesen Sie im neuen elite: In neuem Glanz – Das luxuriöse The Gritti Palace in Venedig. Rollender Palast – Zu Gast bei Roncalli-Boss Bernhard Paul. Hand-gelenkt – Der elite-Gradmesser für edle Zeitmesser. Pas de Deux – Das „First Couple“ des Wiener Staatsballetts und sein Elite-Lyzeum. Hautsache – Die beste Pflege für den Winter.

