meinungsraum.at-Studienpräsentation:„Mitarbeiterzufriedenheit: Österreichs Arbeitskräfte fürchten sich vor der Zukunft“

Wien (OTS) - Die heimische Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Digitalisierung und Rationalisierungen führen zu großen Umbrüchen auch in der Arbeitswelt. Doch wie sehr belasten Rekordarbeitslosigkeit und dieser strukturelle Wandel in der Arbeitswelt die Mitarbeiter? Was treibt heimische Arbeitskräfte an, wovor fürchten sie sich und wie gut können sie mit den neuen Belastungen umgehen? meinungsraum.at möchte Sie herzlich zu folgender Studienpräsentation einladen:

Termin:

Mittwoch, 16.11.16 um 9.30 Uhr

Cafe Landtmann „Löwelzimmer“

Universitätsring 4

1010 Wien



Ihre Gesprächspartner sind:

Christina Matzka, Studienleiterin meinungsraum.at

Christian Hintermayer, Studienleiter meinungsraum.at

meinungsraum.at-Studienpräsentation: „Mitarbeiterzufriedenheit:

Österreichs Arbeitskräfte fürchten sich vor der Zukunft“



Datum: 16.11.2016, 09:30 - 10:45 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

UAWG

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Director

Tel: +43 (0)1 353 44 00 14

Mobil: +43 (0)664 1242976

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at

Web: www.unlimited-communications.at