Edison gibt Initiation von Immunovia (IMMUNOV) bekannt

London (ots/PRNewswire) - Immunovia ist bereit, seinenTest zur frühzeitigen Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs, gestützt auf ihre IMMray-Plattform, zu validieren. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist selten und schwer zu behandeln, mit einer fünfjährigen Überlebensrate von ca. 5%; eine Früherkennung könnte diese auf ca. 50% erhöhen. Das würde einen exakten Diagnosetest bei Patientengruppen mit höherem Risiko kosteneffektiv machen. Ein prospektiver Versuch soll im Q416 beginnen, mit ersten "Out-of-pocket"-Umsätzen im Jahr 2018, bis eine Rückvergütung erzielt wird. Die Untersuchung von Patienten mit einer kürzlich gestellten Diagnose Diabetes Typ 2 bietet zusätzlichen Auftrieb. Wir bewerten Immunovia bei 2,6 Md. SEK oder 155,2 SEK/Aktie.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130417/608168 )

Wir denken, dass es für einen Wert von 155,2 SEK pro Aktie (149,6 SEK verwässert) weiteren Auftrieb gibt, ausgehend von einer Penetrationsrate von 35% bei Patienten mit hohem Risiko und 5% bei T2D-Patienten, was auf Spitzenumsätze von ca. 2,1 Md. SEK für beide Gruppen hindeutet. Im Zeitraum September/Oktober 2016 erzielte Immunovia ca. 218,6 Mio. SEK bei einem Preis von 87 SEK pro Aktie, um einen klinischen Versuch in der T2D-Gruppe zu finanzieren. Eine fortgesetzte Geschäftsausführung und die Ausdehnung auf weitere Indikationen sollten Anlass für weitere Wertsteigerungen geben.

Klicken Sie hier (http://www.edisoninvestmentresearch.com/research/re port/immunovia/preview/) um den vollständigen Bericht zu lesen.

Alle von Edison veröffentlichten Berichte können kostenlos von dieser Webseite heruntergeladen werden

http://www.edisoninvestmentresearch.com.

Über Edison: Edison ist ein internationales Aktienforschungsunternehmen mit einem Team von über 110 Analysten, Investoren und Roadshow-Profis, das sowohl mit großen und kleineren kapitalisierten Unternehmen als auch mit institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern, Private Equity und Corporate Finance zusammen arbeitet. Edison erbringt Dienstleistungen für mehr als 420 Unternehmen und Investoren in seinen Büros in London, New York, Frankfurt, Sydney und Wellington. Edison ist ein von der Financial Conduct Authority (https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?i d=001b000000MfYL6AAN) autorisiertes und reguliertes Unternehmen.

Edison ist kein Berater oder Broker-Händler und bietet keine Anlageberatung. Edisons Berichte stellen keine Anregung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Juan Pedro Serrate

Edison Investment Research

+44(0)20-3681-2534

Jonas Peciulis

Edison Investment Research

+44(0)20-3077-5728

healthcare @ edisongroup.com