Beste Aufsichtsräte unter gemeinnützigen Stiftungen

AREX 2016 geht an die Köck Privatstiftung

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal wurden gestern die Vorreiter unter den Aufsichtsräten in Österreich ausgezeichnet. In der Kategorie Stiftungen ging der Preis an die Köck Privatstiftung, deren Zweck mit der Förderung kindgemäßer Pädagogik beschrieben ist. Der Verband für gemeinnütziges Stiften gratuliert Prof. DDr. Christian Köck, Mitglied seines Vorstands,ausdrücklich zu dieser Ehrung.

AREX steht für Aufsichtsrats-Exzellenz. Im Rahmen einer Gala wird die Leistung österreichischer Aufsichtsräte und –rätinnen mit einem Award gewürdigt. „Wir freuen uns über die Wertschätzung unserer Arbeit, besonders weil sie zu einer Zeit kommt, in der es bedeutender denn je ist, dass wir Kinder dabei unterstützen, sich autonom und nach ihren Möglichkeiten und Begabungen zu frei denkenden und verantwortungsvoll handelnden Erwachsenen zu entwickeln“, betont Prof. Köck.

Bereits 2015 ging die Auszeichnung in der Kategorie Stiftungen an ein Mitglied des Verbandes für gemeinnütziges Stiften - die Scheuch Family Foundation. „Wir sind stolz auf die Effizienz, Professionalität und Unabhängigkeit, welche die Gremien in unserem Kreis an den Tag legen! Sie tragen wesentlich zur Profilierung des Stiftungswesens in Österreich bei“, freut sich Petra Navara, Geschäftsführerin des Verbandes für gemeinnütziges Stiften.

Der AREX-Award wird in fünf Kategorien - Familienunternehmen, Stiftungen, börsennotierte Unternehmen, Journalismus sowie Non-Profit-Organisationen – vergeben. Fünfzehn unabhängige Jurorinnen und Juroren bewerten die Performance der Anwärter anhand von Kriterien wie Rollenverständnis, Besetzung und Zusammensetzung, Funktion als Ratgeber, Diversität, Unabhängigkeit, zukunftsbezogene und soziale Unternehmensführung sowie Corporate Governance.

Die Gala wird von BOARD SEARCH und KPMG veranstaltet.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Navara

0664 544 1090

office @ gemeinnuetzig-stiften.at