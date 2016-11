Terranova WW Corporation wird wieder einmal als Leader in Gartners Magic Quadrant anerkannt

Laval, Québec (ots/PRNewswire) - Gartner hat Terranova WW Corporation in seinem Magic Quadrant für Security Awareness Computer-Based Training 2016 als Leader anerkannt. "Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr erneut von Gartner anerkannt zu werden", so Lise Lapointe, President bei Terranova. "Wir glauben, dass diese Position unseren Status als weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Informationssicherheitsbewusstsein festigt."

Gartner, gemeinhin als DIE globale Referenz bei der Informationsrecherche zu Technologieanbietern bekannt, führt eine jährliche branchenweite Studie sowie detaillierte Analysen all seiner IT-Lösungsanbieter durch. "Wir sehen es als wundervolles Zeichen der Anerkennung sowie eine große Ehre, für unsere Fähigkeiten bei der Ausführung und unsere Vision anerkannt zu werden und das umso mehr als im letzten Jahr", gab Caron, VP Sales bei Terranova bekannt. Darüber hinaus zeigt sich Terranova dieses Jahr etwas weiter links auf der Visionsskala, "was für uns ein Beweis dafür ist, dass Innovation und kontinuierliche Verbesserung integraler Bestandteil unserer Unternehmenswerte sind", fügt Guillaume Caron hinzu.

Über den Magic Quadrant für "Security Awareness Computer-Based Training"

Dem Bericht zufolge "setzt sich der Quadrant "The security education CBT Leaders" aus Anbietern zusammen, die: (1) Lösungen anbieten, die gut zu den Marktanforderungen passen; (2) bei der Erschaffung eines Kundenstamms und von Absatzwegen innerhalb des CBT-Markts am erfolgreichsten waren; und (3) ein relativ hohes Rentabilitätsniveau aufweisen (aufgrund der CBT-Einnahmen). Neben der Bereitstellung von CBT, was gut zu den Bedürfnissen der Kunden passt, zeigen Leader zudem eine herausragende Vision und Ausführung für erwartete Anforderungen. Sie verfügen in der Regel über einen relativ hohen Marktanteil und/oder ein starkes Umsatzwachstum und bieten eine Reihe von CBT-Fähigkeiten an, die auf das Bildungs- und Verhaltensmanagement abzielen. Sie erhielten ein positives Kundenfeedback für ein effektives CBT und damit verbundene Dienstleistungen und haben sich intensiv darauf konzentriert, die Marktbedürfnisse zu antizipieren und sich dementsprechend weiterentwickelt".

Gartner, Magic Quadrant für Security Awareness Computer-Based Training, 25. Oktober, 2016

Analyst(en): Perry Carpenter, Joanna G. Huisman

Gartner spricht keinerlei Empfehlung für die im Magic Quadrant geführten Anbieter, Produkte oder Dienstleitungen aus und empfiehlt auch keineswegs, nur Firmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Auszeichnungen auszuwählen. Die Gartner-Forschungspublikationen beruhen auf den Überzeugungen von Gartners Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen interpretiert werden. Gartner lehnt jedwede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Untersuchung ab. Neben der Mängelgewährleistung betrifft dies auch eine etwaige Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Terranova WW Corporation

Die Terranova WW Corporation bietet eine umfassende, bewährte Informationssicherheitslösung, die nachweislich positiven Einfluss auf das Verhalten innerhalb von Organisationen hat. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen die Entwicklung maßgeschneiderter Trainings gemäß Ihrer internen Vorschriften und aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Um mehr zu erfahren: http://www.terranovacorporation.com/

