Cubot bringt neues Smartphone Cheetah 2 vor dem chinesischen Online-Shopping-Festival "Double 11" heraus

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Chinas aufstrebender Smartphone-Hersteller Cubot hat vor Kurzem die zweite Version seiner Smartphone-Serie Cheetah auf den Markt gebracht: das Cubot Cheetah 2

(http://www.cubot.net/smartphones/cheetah2/).

2015 ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit Cheetah Mobile, Chinas führendem Entwickler von mobilen Apps (zu seinen Produkten gehört das beliebte Clean Master) eingegangen, um das erste Cubot Cheetah Phone zu lancieren, das sich als Verkaufsschlager erwiesen hat. Dieses Jahr hat Cubot eine erweiterte Version des schlanken Smartphones mit einer Reihe von verbesserten Funktionen herausgebracht.

Das Cubot Cheetah 2 mit Android 6.0 zeigt sich mit einem ästhetischeren Design und einem größeren 5,5 Zoll FHD LCD 1080p Bildschirm.

Das Handy hebt sich mit einer 13-MP-Rückkamera mit 5P-Objektiv von Samsung sowie einer 8-MP-Frontkamera mit 4P-Objektiv von Sony und einem integrierten Mittelmotor in der Rückkamera durch eine schnellere Scharfeinstellung ab.

Im Cubot Cheetah 2 ist vorne ein Fingerabdrucksensor in die Startseitentaste integriert, wodurch es schneller entsperrt (0,1 s) als andere Handys - sogar schneller als das iPhone (0,7 s).

Ein weiteres Highlight des neuen Smartphones ist sein integriertes Gyroskop, was normalerweise in Handys dieser Preisklasse nicht anzutreffen ist. Diese Funktion ermöglicht dem Cubot Cheetah 2 eine genauere Navigationsleistung sowie ein besseres Nutzererlebnis und bessere Effekte beim Spielen von 3D- und VR-Spielen auf dem Handy.

Der USB-Stecker des Cubot Cheetah 2 kann nicht "richtig" oder "falsch" eingesteckt werden, d. h., die Ausrichtung ist unwichtig, wodurch etwaige Schäden durch ein fehlerhaftes Einstecken verhindert werden.

"Cubot möchte mit seiner Produktpalette das beste Benutzererlebnis bieten. Einfach, schnell, sicher und mit einem hervorragenden Design - das möchten wir unseren Kunden bieten", sagte Richard, Geschäftsführer von Cubot.

Zur Feier des chinesischen Shopping-Festivals am 11. November bietet Cubot einen Sonderrabatt für Benutzer von Alibabas AliExpress, der internationalen Version der beliebtesten Online-Shopping-Website Taobao. Bei einem ursprünglichen Preis von 169,99 USD wird das Cubot Cheetah 2 nun über AliExpress (https://www.aliexpress.com/store/produ ct/Cubot-Cheetah-2-Android-6-0-5-5-Inch-Cell-Phone-MTK6753-Octa-Core-Mobile-Phone/100077_32766087644.html) für nur 139,99 USD angeboten.

Eine Videoeinführung zum Cubot Cheetah 1 finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=RITQ6lC4EnQ

Informationen zu Cubot

Cubot ist eine von Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd., einem aufstrebenden Elektronikunternehmen in China, entwickelte Smartphone-Marke. Die Produkte des Unternehmens sind in Europa, Afrika und Saudi Arabien erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Li Bin

+86 755 2850219605 805

libin @ cubot.net