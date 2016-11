Gartner positioniert Interactive Intelligence erneut als Visionär im Magic Quadrant für Contact Center as a Service in Westeuropa

Frankfurt/Main (ots) -

- Positionierung durch Gartner in dieser Kategorie zum zweiten Mal in Folge

- Interactive Intelligence außerdem Leader im Gartner Magic Quadrant for Contact Center as a Service Nord Amerika und dem Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure weltweit

Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), weltweit führender Anbieter von Cloud Services für Customer Engagement, Communications und Collaboration, wurde von den Analysten von Gartner zum zweiten Mal in Folge als Visionär im Gartner 2016 Magic Quadrant für Contact Center as a Service in Westeuropa* positioniert.

Interactive Intelligence ist damit der einzige Anbieter, der in allen drei Magic Quadrants von Gartner zu Contact Center erscheint: Dem Magic Quadrant for Contact Center as a Service in Westeuropa, dem Magic Quadrant for Contact Center as a Service in North America** und dem Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure weltweit***.

Gartner analysiert im Magic Quadrant für Contact Center as a Service in Westeuropa die einflussreichsten Anbieter auf dem Markt. Die Positionierung erfolgt anhand der Fähigkeit, Projekte erfolgreich umzusetzen und anhand der Vollständigkeit der Vision. Der komplette Bericht kann unter http://c3.inin.com/resources?a=410 abgerufen werden.

"Dass wir in allen Contact Center Magic Quadrants von Gartner erscheinen, beweist unsere führende internationale Rolle als transformierender Cloud- und On-Premise-Anbieter für Customer Engagement-Lösungen", sagt Richard Brown, Senior Vice President of Sales für EMEA.

Interactive Intelligence bietet mit PureCloud eine einzigartige Lösung, die auf der Micro-Service-Architektur von Amazon Web Services (AWS) basiert. Das ermöglicht es Unternehmen, ein Contact Center mit allen Funktionen in nur wenigen Tagen zu implementieren. Dafür steht ihnen die derzeit fortschrittlichste Contact Center Technologie zur Verfügung, inklusive innovativer Kommunikationsfunktionen.

Neben PureCloud bietet Interactive Intelligence auch Communications as a Service (CaaS) auf Basis einer Single-Tenant Cloud-Lösung für mittlere bis große Contact Center. CaaS basiert auf dem Customer Interaction Center (CIC). Das Customer Interaction Center ist eine einzigartige All-in-one-Lösung für den Kundendialog und unterstützt Omnichannel-Angebote.

Mehr zu den Lösungen von Interactive Intelligence erfahren Sie unter https://www.inin.com/de/solutions.

* Gartner, "Magic Quadrant for Contact Center as a Service, Western Europe," Steve Blood, Drew Kraus, Daniel O'Connell, Oct. 24, 2016.

** Gartner, "Magic Quadrant for Contact Center as a Service, North America," Drew Kraus, Steve Blood, Daniel O'Connell, Oct. 24, 2016.

*** Gartner, "Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure, Worldwide," Drew Kraus, Steve Blood, May 19, 2016.

Disclaimer: Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

