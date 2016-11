Bryan, Garnier & Co und JMP Securities schließen strategische Allianz

München und Paris (ots/PRNewswire) -

Neue transatlantische Allianz im Investmentbanking

Kein Rückgang bei transatlantischen IPOs und M&A Transaktionen erwartet

US-Kapitalmarkt bleibt auch für deutsche Technologiefirmen relevant

Bryan Garnier, eine der führenden europäischen Investmentbanken für Wachstumsunternehmen, und die US-amerikanische Investmentbank JMP Securities sind eine exklusive strategische Allianz eingegangen. Unter dem Markennamen "JMP Bryan Garnier" werden künftig gemeinsam grenzüberschreitende Mandate für Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmaßnahmen akquiriert und betreut, beide Gesellschaften bleiben aber eigenständig. Seit der Übernahme der Münchner M&A Beratung Cartagena Capital Anfang 2016 ist Bryan Garnier auch in Deutschland präsent.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161107/436800LOGO )

Beide Partner verfolgen den gleichen Ansatz als unabhängige Full-Service Investmentbanken, mit exklusivem Fokus auf Wachstumsunternehmen. Zudem verfügen beide Unternehmen über eine besondere Expertise in den Bereichen TMT und Healthcare, beispielhaft belegt durch den erfolgreichen Börsengang der französischen Medizintechnikfirma LDR-Holding an der Nasdaq, den Bryan Garnier und JMP Securities gemeinsam begleitet hatten. Die Allianz setzt auf die zunehmende Integration der Märkte in Europa und den USA und will sich nicht zuletzt als erste Adresse für Börsengänge europäischer Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt in den USA positionieren.

"Auch für deutsche Technologie-Unternehmen wird der US-amerikanische Kapitalmarkt immer relevanter und unsere Allianz bietet ein ideales Sprungbrett," betont Falk Müller-Veerse, Managing Partner von Bryan Garnier in Deutschland. Dabei sei es Anspruch von JMP Bryan Garnier, Unternehmen in allen Phasen der Unternehmensentwicklung zu begleiten. "Auch nach dem überraschenden Wahlausgang in den USA erwarten wir nicht, dass es einen Rückgang bei transatlantischen M&A-Transaktionen, IPOs und Privatplatzierungen von Wachstumsunternehmen geben wird. Dafür sind die Verbindungen zwischen den Unternehmen und Märkten im Technologie- und Healthcare-Bereich auf beiden Kontinenten längst viel zu eng".

Gemeinsam verfügt JMP Bryan Garnier über mehr als 300 erfahrene Mitarbeiter, die in Paris, London, München, Genf, San Francisco, New York, Boston und Chicago ansässig sind. Mandanten können künftig unter anderem auf die Expertise von 35 Aktienanalysten zurückgreifen, die über 300 US-amerikanische und europäische TMT- und Healthcare-Aktien betreuen. Die Corporate Finance und Equity Capital Markets Investmentbanker beider Häuser haben alleine in den vergangenen 24 Monaten über $15 Milliarden Eigen- und Fremdkapital für Technologie- und Healthcare-Unternehmen eingeworben.

"Diese Allianz ist ein wichtiger Schritt für uns," betont Olivier Garnier, Mitgründer und Managing Partner von Bryan Garnier. "Sie ermöglicht ein umfassendes Investmentbanking-Dienstleistungsportfolio für die Technologie- und Healthcare-Branche, wie es Wachstumsunternehmen bisher nur sehr limitiert zur Verfügung steht"."

"Bisher war ich eher zurückhaltend im Hinblick auf Allianzen. Unsere Unternehmen haben jedoch eine vergleichbare Historie, sind beide partnerschaftlich geführt und kulturell kompatibel", erläutert Carter Mack, Mitgründer und Präsident von JMP Securities.

Über Bryan, Garnier & Co (http://www.bryangarnier.com)

Bryan, Garnier & Co, 1996 gegründet, ist eine unabhängige, europäische Full Service-Investmentbank mit Fokus auf Wachstumsunternehmen. Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien, private und öffentliche Kapitalbeschaffung sowie M&A-Dienstleistungen für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf wichtigen Wachstumsbranchen der Wirtschaft wie Technologie, Medien, Telekommunikation, Healthcare, Smart Industries, Speciality Retail sowie Business Services. Bryan, Garnier & Co Ltd ist ein eingetragener Broker und bei der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen. Der Firmensitz von Bryan, Garnier & Co befindet sich in London, weitere Niederlassungen befinden sich in Paris, München, Genf und New York. Das Unternehmen ist ein Mitglied der Londoner Börse und von Euronext.

Über JMP Securities (http://www.jmpsecurities.com)

JMP Securities LLC ist eine US-amerikanische Full Services-Investmentbank mit Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in New York, Boston und Chicago. Das Unternehmen bietet Aktienanalysen, institutionelle Brokerage- und Investmentbanking-Dienstleistungen im Bereich der fünf Wachstumsbranchen: Technologie, Healthcare, Finanzdienstleistungen und alternative Energie. JMP Securities ist eine Tochter der börsennotierten JMP Group LLC (NYSE: JMP).

