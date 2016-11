VIDC protestiert gegen Verhaftungswelle in der Türkei

Freilassung von Sebahat Tuncel in offenem Brief an die türkische Botschaft gefordert

Wien (OTS) - Anlässlich der jüngsten Verhaftungswelle gegen missliebige Oppositionelle, Journalist_innen, Akademiker_innen und Kurd_innen in der Türkei fordert VIDC-Direktor Walter Posch in einem offenen Brief an die türkische Botschaft in Österreich, „diese desaströse Politik zu überdenken bzw. zu beenden und die inhaftierten Personen unverzüglich freizulassen.“ Insbesondere fordert der frühere Nationalratsabgeordnete und Menschenrechtssprecher der SPÖ die Freilassung der Frauenrechtlerin und ehemaligen HDP-Abgeordneten Sebahat Tuncel. Tuncel wurde am 4. November im kurdischen Diyarbakır festgenommen, nachdem sie gegen die Inhaftierung von HDP-Abgeordneten protestiert hatte. Das VIDC hatte Tuncel im Oktober vergangenen Jahres nach Wien eingeladen, wo sie über die kurdische Frauenbewegung in der Türkei referierte. Sebahat Tuncel ist nur eine von Vielen, die nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 unter Generalverdacht gerieten und inhaftiert wurden. Zu ihnen gehören auch Mitarbeiter_innen der Oppositionszeitung Cumhuriyet sowie die beiden Vorsitzenden der Oppositionspartei HDP (Demokratische Partei der Völker) Figen Yuksekdag und Selahattin Demirtas.

Das VIDC führt bereits seit Jahren Veranstaltungen mit Türkei-Bezug durch, die auf großes Interesse stoßen. Dabei wurde immer ein offener politisch-wissenschaftlicher Diskurs gepflegt, zu dem das Institut zahlreiche Wissenschaftler_innen, Journalist_innen und Politiker_innen aus der Türkei einlud. Die jüngsten Entwicklungen lassen jedoch befürchten, so Walter Posch, dass „unsere Freund_innen und Kolleg_innen offensichtlich in der Türkei nicht mehr sicher sind und verhaftet werden, sobald sie dem Regime nicht mehr genehm sind.“

Weitere Informationen: www.vidc.org

Rückfragen & Kontakt:

VIDC-Wiener Institut für Internat. Dialog und Zusammenarbeit

Michael Fanizadeh

Tel. 0660-4167686, E-Mail: fanizadeh @ vidc.org