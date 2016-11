Nationalrat – Pendl: Fairer Ausgleich zwischen unterschiedlichen Einkommensgruppen

SPÖ-Sicherheitssprecher begrüßt Anpassungen im Besoldungsrecht für den öffentlichen Dienst

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratssitzung am Donnerstag hat SPÖ-Sicherheitssprecher Otto Pendl das Anpassungsgesetz zum Besoldungsrecht begrüßt. „Wir müssen uns zu einem fairen und solidarischen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Einkommensgruppen im öffentlichen Dienst bekennen“, stellte Pendl klar. Man könne die juristische Absicherung bei einem Dienstrecht für mehr als 100.000 Personen nicht in Einzelverträgen sichern, so der SPÖ-Sicherheitssprecher. ****

„Wir haben die Verpflichtung, innerhalb der Berufsgruppen im öffentlichen Dienst einen Ausgleich zwischen Höchst- und Niederlohngruppen zu finden“, betonte Pendl. In der bestehenden Situation sieht der SPÖ-Sicherheitssprecher die Höchstlohngruppen als Gewinner und die Niederlohngruppen als Verlierer. „Die Frage ist, ob das im Sinne von Fairness und Gerechtigkeit ist“, sagte Pendl. Der SPÖ-Sicherheitssprecher bedankte sich abschließend bei der Dienstrechtssektion im Parlament für die geleistete Arbeit. (Schluss) mr/sc

