ORF SPORT + mit Fußball-U21-EM-Play-off-Spiel Österreich – Spanien und ÖFB-Pressekonferenz

Programmhighlights am Freitag, dem 11. November 2016, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel Österreich – Irland um 12.00 Uhr und des Fußball-U21-EM-Play-off-Spiels Österreich – Spanien um 18.20 Uhr, die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Österreich 1984 um 13.00 Uhr und vom Fußball-WM-Qualifikationsspiel Serbien – Österreich um 20.30 Uhr, das „Yoga-Magazin" um 17.20 Uhr und das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" um 17.50 Uhr.

Am 12. November hat Österreichs Fußball-Nationalteam in der Qualifikation zur FIFA Fußball-WM 2018 Irland zu Gast im Ernst-Happel-Stadion in Wien. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz vor dieser Begegnung live aus dem Ernst-Happel-Stadion.

Das „Yoga-Magazin“ von ORF SPORT + berichtet in dieser Spezialausgabe von den Yoga-Tagen im Gasteiner Tal. Innerhalb von zehn Tagen kann man Yoga in 18 Partnerhotels praktizieren. Zusätzlich wird Yoga am Berg, an öffentlichen Plätzen oder auf einer Yoga-Plattform beim berühmten Gasteiner Wasserfall angeboten.

Wiederholt wird die Sendung vom Freitag in der Regel am Samstag- und Sonntagvormittag. Das „Yoga-Magazin“ kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Im Mittelpunkt des Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Bernhard Stöhr, steht am 11. November der Orientierungslauf. Zu Gast im Studio ist Orientierungsläuferin Jana Hnilica. Weitere Themen sind der Waldlauf der Jugend und der Rock-’n’-Roll-Nachwuchs.

Das U21-Nationalteam trifft im Play off der UEFA U21-EM 2017 am 11. November in der NV Arena, in St. Pölten auf den vierfachen Champion Spanien. Das Rückspiel findet am 15. November in Spanien statt. Das zweite Duell um das EM-Ticket bestreiten Serbien und Norwegen. Kommentator ist Michael Bacher.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

