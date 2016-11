Brew Age gewinnt Silber-Medaille für EISKNACKER bei Europas bedeutendstem Bierwettbewerb!

European Beer Star

Nürnberg/Wien (TP/OTS) - Die Erfolgsgeschichte der jungen österreichischen Brauerei geht weiter. Der Eisknacker, der nach dem Eisbock-Verfahren hergestellt wird gewinnt beim European Beer Star die Silbermedaille in der Kategorie „Ultra Strong Beer“.

„So schwer wie in diesem Jahr war es noch nie, beim European Beer Star eine Medaille zu erringen“, bilanziert Oliver Dawid, Geschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern, die diesen Wettbewerb seit 2003 ausrichten. Denn mit 2.103 Bieren aus 44 Ländern verzeichnet das Rennen um einen der begehrtesten Preise der internationalen Brauwelt einen neuen Teilnehmerrekord. Die hohe internationale Reputation bezieht der European Beer Star – die Champions-League der Biere – aus der 124-köpfigen Fachjury. Mit der Silbermedaille reiht sich der Eisknacker ins internationale Spitzenfeld der Starkbiere.

Der Eisknacker, ein Iced Barley Wine, wird auf spezielle Weise gebraut. Aufgrund seiner Stärke gefrieren zuerst Wasserkristalle aus, welche dem Bier entzogen werden. Das verbleibende Bier wird dadurch in allen Eigenschaften verstärkt. Das Resultat ist der Eisknacker, ein kräftiges Bier für kalte Winternächte am Kaminfeuer: malzige Honigaromen, eine ausgewogene Restsüße, intensives Dörrobst.

Über Brew Age:

Brew Age ist eine österreichische Start-Up Brauerei mit der Devise:

Höchste Qualität und maximale Frische! Der Fokus liegt auf meist obergärige Spezialbiere. Die Maxime der jungen Produzenten lautet allerdings trotz der Komplexität der Bierstile, ausgewogene Biere zu kreieren. Erhältlich sind die Bierspezialitäten: in der Gastronomie (via Kolarik & Leeb u.a.), im gut sortierten Spezialitäten-Handel, Craft Bier Läden, als auch im eigenen Brauereishop „Brew Age Shop“ (Mittelgasse 4, 1060 Wien).Vor kurzem feierte man den Einzug in den Lebensmitteleinzelhandel bei Spar Österreich (Interspar & Spar Gourmet).

Pressefotos & Infos: http://brewage.at/eisknacker-holt-silber/

