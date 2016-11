NÖ-Seminarbäuerinnen kreierten Kochbuch Aufgespürt.Aufgegabelt.Aufgeschrieben

Sammlung regionaler Rezepte und Bräuche in den vier Jahreszeiten

St. Pölten (OTS) - Mit ihrem neuen Kochbuch "Aufgespürt.Aufgegabelt.Aufgeschrieben." zeigen die mehr als 50 NÖ Seminarbäuerinnen anhand von 85 Rezepten, wie einfach es ist regional und saisonal zu kochen. Als besonderes Extra haben die Bäuerinnen neben köstlich-traditionellen Rezepten auch schon fast vergessene Bräuche aufgespürt und aufgeschrieben. Untermalt wird diese Schatzsuche quer durch die vier Jahreszeiten mit vielen stimmungsvollen Bildern. "Wir haben gemerkt, dass die Konsumenten wissen wollen, wie man jene traditionellen Gerichte kocht, die man bei Oma kennen und lieben gelernt hat. Aber auch die Frage, was hinter gewissen Bräuchen steckt, beschäftigt viele Menschen. So ist dieses Kochbuch, das gleichzeitig ein Brauchtumsbuch ist, entstanden", erzählt Elisabeth Lust-Sauberer, Obfrau der Seminarbäuerinnen Niederösterreich.

Zur besseren Übersicht sind alle Rezepte und Bräuche in die vier Jahreszeiten unterteilt. Man sieht so auf einen Blick, welches Gemüse sowie Obst gerade aktuell ist und welche köstlichen Gerichte von süßen bis pikanten Speisen, mit wie auch ohne Fleisch, sich daraus in der jeweiligen Jahreszeit zaubern lassen.

Neben den regionalen und saisonalen Schwerpunkten halten die Seminarbäuerinnen in ihrem Buch mit 160 Seiten auch noch zusätzliche Tipps und Tricks für zu Hause bereit. So wurden ausschließlich erprobte Rezepte in die Sammlung aufgenommen und mit Insidertipps à la Beilagenvorschläge oder Zutatenalternativen versehen.

Das Buch ist ab 17. November 2016 im Referat "Konsumenteninformation, Lebensqualität Bauernhof" der Landwirtschaftskammer NÖ unter der Tel.-Nr. 050259-26200 oder per E-Mail unter argesk @ lk-noe.at erhältlich. Nähere Infos sind auch unter www.seminarbaeuerinnen-noe.at abrufbar.

(Schluss)

