Grüne Döbling/Hieber: Tiller missbraucht Parkpickerl-Befragung für politische Zwecke

Wien (OTS) - „Bezirksvorsteher Tiller missbraucht die Befragung zum Parkpickerl für politische Zwecke. Statt neutraler Information für die DöblingerInnen greift Tiller offen die Stadt Wien an und versucht, die Meinungsfindung der DöblingerInnen zu beeinflussen. Entgegen seiner bisherigen Aussagen, die Meinung der betroffenen BürgerInnen abzufragen, will er mit seiner unkorrekten und tendenziösen Beeinflussung erreichen, dass die DöblingerInnen das Parkpickerl ablehnen“, kritisiert der Klubobmann der Grünen Döbling, Heinz Hieber.

Sollte ihm diese Beeinflussung gelingen, so wird Döbling weiterhin ein großer Parkplatz für die PendlerInnen bleiben und im Parkchaos versinken. „Die Einführung des Parkpickerls würde Döbling die großen Verkehrsmassen ersparen, der Bezirk wird lebenswerter, Lärm und Abgase gehen zurück und die DöblingerInnen finden auch wieder Parkplätze in ihrer Nähe“, so Hieber abschließend.

