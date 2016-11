Pathologie-Kongress: Immer präzisere Ergebnisse für individuelle und zielgerichtete Behandlung

Österreichisch-Schweizer Tagung mit mehr als 300 Spezialisten in Wien

Wien/Basel/Graz (OTS) - Das heute in Wien beginnende 3rd Joint Annual Meeting der Schweizerischen und Österreichischen Gesellschaft für Pathologie ist die eindrucksvolle Leistungsschau eines diagnostischen Faches, das in seiner Bedeutung mit anderen zentralen diagnostischen Fächern wie der Röntgenologie und der Labormedizin vergleichbar ist. Erwartet werden von 10. bis 12. November über 300 Pathologinnen und Pathologen.

Rasante Entwicklung der modernen Pathologie

Die moderne Pathologie entwickelt sich rasant weiter und liefert immer präzisere Ergebnisse. Die auf dem Gewebeaufbau basierende Diagnostik von Tumorgewebe unter dem Mikroskop wird zunehmend durch biochemische und molekulare Charakteristika ergänzt, berichtet Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Klimpfinger (SMZ Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital), Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie. Immunhistochemische Untersuchungen und molekulare Marker ermöglichen die Charakterisierung bestimmter Eigenschaften von Tumorzellen und es kann entschieden werden, ob eine medikamentöse Therapie, eine Strahlentherapie und / oder ein chirurgisches Vorgehen die bessere Wahl ist und welche Behandlungsverfahren in welcher Kombination beim individuellen Patienten am besten wirken. Mehr dazu hier: https://goo.gl/x4WVyB

Liquid Biopsy: Tumor-Diagnose aus einer Blutprobe

Biopsien liefern wichtige Informationen für die Therapie von Krebserkrankungen. Derzeit erfordern Gewebeuntersuchungen in den meisten Fällen einen kleinen chirurgischen Eingriff. Schon in naher Zukunft könnten wichtige Informationen für die Krebstherapie oder sogar die Krebsdiagnose selbst aus einer einfachen Blutprobe erfolgen. Denn dort schwimmen freie Tumorzellen und Bruchstücke der Erbinformation des Tumors. Im Rahmen der „Liquid Biopsy“ werden sie isoliert und bewertet, berichtet Univ.-Prof. Dr. Gerald Höfler, Vorstand des Instituts für Pathologie der Medizinischen Universität Graz. Mehr dazu hier: https://goo.gl/f9tLvY

Gen-Analyse: Schneller, präziser, einfacher durch Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing (NGS) erlaubt eine Analyse des menschlichen Erbguts in kürzester Zeit mit Hilfe relativ kostengünstiger Tischgeräte. Die neuen Sequenzierungstechnologien haben das Potential, die molekulare Diagnostik in der Pathologie und damit auch die medizinische Versorgung grundlegend zu verändern, berichtet Prof. Dr. Gieri Cathomas (Kantonsspital Baselland), Präsident der Schweizer Gesellschaft für Pathologie. Mehr dazu hier:

https://goo.gl/iKjJAG

