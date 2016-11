Auszeichnung für BGKK

Das Vorzeigeprojekt BGKK in Eisenstadt erhält ÖZIV Burgenland Gütesiegel

Eisenstadt (OTS) - Am 8.1102016 wurde das neuerrichtete und erst kürzlich in Betrieb genommene Gebäude von BGKK in Eisenstadt mit dem Gütesiegel von ÖZIV Burgenland, dem Verband für Menschen mit Behinderungen, ausgezeichnet.

In einer feierlichen Zeremonie während der Generalversammlung im Beisein der Funktionäre der burgenländischen Krankenkasse wurde das Gütesiegel durch Hans-Jürgen Groß, MBA, den ÖZIV Burgenland Präsidenten, an den Vorstand übergeben. Das ÖZIV Burgenland Gütesiegel für BGKK in Eisenstadt wurde in drei Bereichen – Mobilität-, Seh- und Hörbehinderung verliehen.

Mit dem Gütesiegel wurde ein Signal gesetzt, dass die soziale Verantwortung für Menschen mit Behinderungen auszeichnet. Das ÖZIV Burgenland Gütesiegel wurde unter anderem an das Landhaus Alt, das Justizzentrum in Eisenstadt, sowie an die HBLA in Oberwart verliehen. Viele andere Projekte folgen demnächst – dort sind die barrierefreien Adaptierungen gerade im Gange. Der barrierefreie Bau der BGKK Hauptstelle in Eisenstadt ermöglicht Menschen mit Behinderungen den uneingeschränkten Zugang zu Therapie- und Ambulanzräumlichkeiten.

„Im Zuge vieler Besprechungen mit Architekten und dem Bauträger wurden die Maßnahmen für die Schaffung der Barrierefreiheit umgesetzt und damit ist die Hauptstelle von BGKK in Eisenstadt ein Vorzeigeprojekt in ganz Österreich in Punkto Barrierefreiheit geworden. Die Verantwortlichen in der BGKK haben mit größter Sorgfalt die Verantwortung übernommen, dass Menschen mit Behinderungen an allen Bereichen dieses großartigen Hauses teilhaben können“, sagt ÖZIV Burgenland Präsident Hans-Jürgen Groß.

