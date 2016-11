„Bewusst gesund“: Richtige Hygiene im Kampf gegen Infektionen

Außerdem am 12. November: Antibiotikaresistenzen – Auch Haustiere betroffen

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 12. November 2016, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Richtige Hygiene im Kampf gegen Infektionen

Gefährliche, oft tödlich verlaufende Infektionen waren früher in der Gesellschaft allgegenwärtig. Mit der Entdeckung des Penicillins schienen diese Krankheiten besiegt zu sein. Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus. Heute steht die Welt vor der Herausforderung, dass lange Zeit gut funktionierende Therapien wirkungslos geworden sind und deshalb grundsätzliche Themen wie Hygiene wieder neu bewertet werden müssen. Ohne in Panik zu verfallen, sollten die Fragen geklärt werden: Wo ist Vorsicht bei Keimen geboten? Und was könnte übertriebene Vorsicht – wie etwa übermäßiger Gebrauch von Desinfektionsmitteln – bewirken? Gestaltung: Andi Leitner.

Studiogast ist Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Presterl, Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle.

Antibiotikaresistenzen – Auch Haustiere sind betroffen

Immer häufiger wirken Antibiotika nicht mehr in dem Ausmaß wie sie sollten. Und das wird weltweit zu einem Problem mit extrem gefährlichen Folgen für den Menschen. Viele Antibiotika werden mittlerweile nicht nur in der Tierzucht und bei Nutztieren eingesetzt, sondern vor allem auch bei Haustieren. Diese Problematik wurde bis jetzt unterschätzt und sträflich vernachlässigt – von Tierbesitzern, aber auch von Veterinärmedizinern. Denn Haustiere und ihre Besitzer/innen leben in einer gemeinsamen Keimwolke und teilen sich auch viele Bakterien – und damit potenziell auch die Resistenzen dagegen. „Bewusst gesund“ zeigt am Beispiel eines tierischen Patienten, wie der richtige Umgang mit Antibiotika aussehen sollte – und zwar sowohl beim Menschen als auch bei seinen vierbeinigen Gefährten. Gestaltung: Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp: Verkühlung oder Grippe?

Starker Husten, Schnupfen und schmerzender Hals sind meist die ersten Vorboten einer – Grippe oder doch nur einer Verkühlung? Wie erkennt man den Unterschied? Was hilft und lindert die Symptome bei einer Verkühlung und was tut man, wenn man sich mit der Grippe angesteckt hat? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn gibt entsprechende Tipps.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

