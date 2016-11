Blümel zu Mindestsicherung: Rot-Grün darf nicht weiter blockieren, sondern muss handeln!

Stadtregierung muss endlich Nägel mit Köpfen machen - Forderungen liegen auf dem Tisch

Wien (OTS) - „Anstatt wieder einmal in der üblichen Art und Weise um den heißen Brei herumzureden, das große Leid zu klagen, andere anzupatzen und dabei keinerlei konkrete Vorschläge einzubringen, muss Wien nun Taten setzen und bei der Mindestsicherung endlich Nägel mit Köpfen machen“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zu den heutigen Aussagen von Stadträtin Sonja Wehsely im Ö1-Morgenjournal.

„Die Forderungen, um zu verhindern, dass Wien weiterhin der Sozialhilfemagnet von ganz Österreich ist, liegen seit langem auf dem Tisch und können sofort umgesetzt werden. Wenn diese Reformverweigerung der Stadtregierung fortgesetzt wird, werden die Zahlen nicht stagnieren, so wie von Wehsely behauptet, sondern diese werden weiter in die Höhe schnellen. Zu Lasten der Wienerinnen und Wiener“, so Blümel weiter.

„Vor allem ein Deckel von 1.500 Euro bei der Mindestsicherung ist zwingend notwendig um die Verhältnismäßigkeit gegenüber der arbeitenden Bevölkerung wiederherzustellen. Und die Mindestsicherung soll erst dann bezogen werden können, wenn zuvor auch in das System eingezahlt worden ist“, so Blümel weiter und abschließend: „Es braucht Maßnahmen um das System der Mindestsicherung in Wien von Grund auf zu reformieren. Rot-Grün darf nicht weiter die Augen vor der Realität verschließen, sondern muss endlich handeln!“

