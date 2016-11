AVISO: Medienseminar "Migration kommunizieren"

Jährliches Seminar des EU-Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) am 24. und 25. November in Wien

Wien (OTS) - Das 10. hochrangig besetzte Seminar des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, das vom 24. bis 25. November 2016 in der Diplomatischen Akademie in Wien statt finden wird, befasst sich mit Fragen der Kommunikation und der Medienberichterstattung über Migration, Flüchtlinge und Integration. Das Seminar richtet sich an Journalisten und Journalistenorganisationen, die bei dem Seminar auf hochrangige Vertreter aus den Bereichen Kommunikation und Medien des EWSA, der Sozialpartner, aus anderen EU- und internationalen Institutionen treffen werden.

Ziel des Seminars ist es sic hdarüber auszutauschen inwieweit Kommunikationsinstrumente und Medien hilfreich waren Migration europaweit darzustellen und zu erläutern.

Medien haben bei der Information über die sogenannte Flüchtlings- und Migrationskrise eine wichtige Rolle gespielt und zwar in einem Ausmaß, dass sowohl die Öffentlichkeit als auch die Politik beeinflusst wurden. Zur Diskussion stehen werden die Rolle der Regierungen und der Organisationen der Zivilgesellschaft aber auch die von ihnen verbreiteten Botschaften im Inland wie auch in den Herkunftsländern der Migranten.

Als Redner konnten Journalisten, Sprecher von Organisationen der Zivilgeselschaft, Migrationsexperten und Experten aus europäischen und internationalen Organisationen gewonnen werden.

Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit der EU-Grundrechteagentur und anderen in Wien ansäßigen internationalen Organisationen wie den Vereinten nationen, der OECD u.a. organisiert. Das österreichische Außenministerium (BMEIA) unterstützt das Seminar durch die zur Verfügung Stellung der Räumlichkeiten.





ACHTUNG: Anmeldeschluss 10. November 2016 !!!



Medienseminar "Migration kommunizieren"

Seminar des EU-Wirtscahfts. und Sozialausschusses (EWSA) über die Rolle der Medien bei der Beeinflussung von politik und Gesellschaft durch die Berichterstattung über die Flüchtlings- und Migrationskrise. (Programmentwurf im Anhang) Anmeldung bis 10/11/16 bei European Economic and Social Committee, Communication Department, Email: pressofficers @ eesc.europa.eu (siehe auch angehängtes Anmeldeformular)

Datum: 25.11.2016, 09:00 - 13:00 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie

Favoritenstraße 15a, 1040 Wien, Österreich

Seminar des EU-Wirtscahfts. und Sozialausschusses (EWSA) über die Rolle der Medien bei der Beeinflussung von politik und Gesellschaft durch die Berichterstattung über die Flüchtlings- und Migrationskrise. (Programmentwurf im Anhang) Anmeldung bis 10/11/16 bei European Economic and Social Committee, Communication Department, Email: pressofficers @ eesc.europa.eu (siehe auch angehängtes Anmeldeformular)

Datum: 24.11.2016, 08:45 - 21:00 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie

Favoritenstraße 15a, 1040 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

European Economic and Social Committee

Communication Department

Email: pressofficers @ eesc.europa.eu

FAX: +32 2 5469926