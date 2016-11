ASFINAG Verkehrsausblick: Landesfeiertage und Fußball-Freundschaftsspiele sorgen in Ostösterreich für mehr Verkehr

Wien (OTS) - Im Burgenland ist morgen Freitag, 11. November ein Landesfeiertag und Schulen und Ämter sind geschlossen. Zum Heiligen Martini gibt es im gesamten Bundesland Burgenland viele Festlichkeiten und Kirtage. „Vor allem auf der A 4 Ost Autobahn rechnen wir daher bereits morgen Nachmittag mit starkem Verkehrsaufkommen“, sagt Christian Ebner vom ASFINAG Verkehrsmanagement, „unsere beiden Autobahnmeistereien Schwechat und Parndorf sind bestens darauf vorbereitet.“ Am Dienstag, den 15. November begehen dann Wien und Niederösterreich den Landesfeiertag. Am Tag des Heiligen Leopold – auch Leopoldifest genannt – bleiben Schulen und Ämter ebenfalls geschlossen.

Gleich zwei Freundschaftsspiele in den kommenden Tagen sorgen in Wien für mehr Verkehr. Im Ernst Happel Stadion findet morgen Freitag, 11. November, ab 18 Uhr, das Spiel Österreich gegen Irland statt. Am Dienstag, 15. November spielt dann Österreich ab 20.45 Uhr gegen die Slowakei. Die ASFINAG rechnet vor allem an den Wiener Stadteinfahrten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Ebner dazu: „Vor allem an den Stadteinfahrten wird wesentlich mehr Verkehr herrschen. Wir von der ASFINAG raten daher an, eine längere Anfahrtszeit einzurechnen.“

Nicht vergessen: Seit 1. November gilt auch für Pkw und Lkw die Winterreifenpflicht. Eine schlechte oder gar keine Winterausrüstung des Autos ist kein Kavaliersdelikt! Das kann im Ereignisfall teuer werden und Menschenleben gefährden!

Vier Tipps für eine sichere Fahrt bei winterlichen Fahrverhältnissen

Runter vom Gas und Abstand halten

Denken Sie daran, dass sich Ihr Bremsweg auf nasser oder mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn um ein Vielfaches verlängert! Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und halten Sie Abstand – lieber mehr als weniger – das kann Leben retten!

2. Winterausrüstung prüfen

Winterreifen – mit gutem Profil – sind oberstes Gebot! Aber auch eine mit Frostschutzmittel gefüllte Scheibenwischanlage, funktionierende Scheibenwischer und gute Beleuchtung gehören zur winterlichen Grundausstattung ebenso wie der Schneebesen und der Eiskratzer.

3. ASFINAG Räumstaffeln nicht überholen und Abstand halten

Räumstaffeln zu überholen, ist gefährlich – denn vor den Räumfahrzeugen ist die Straße weder geräumt noch gestreut. Angepasste Geschwindigkeit und ausreichender Abstand zum vorderen Fahrzeug – das sind die beiden wichtigsten Voraussetzungen für eine sichere Fahrt. In der Regel empfiehlt sich ein Abstand von zwei Sekunden. Auf nasser und matschiger Fahrbahn muss der Abstand entsprechend vergrößert werden.

4. Vorausschauend und überlegt fahren

Gerade bei winterlichen Straßenbedingungen ist besonders viel Gefühl beim Steuern des Autos gefragt, egal ob beim Gas geben, Bremsen oder Lenken. Vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen. Bei bedachtem Lenken können Sie jede Veränderung im Lenkwiderstand wahrnehmen und so das Fahrzeug in der Spur halten. Bedienen Sie das Gaspedal behutsam. Auch das Bremspedal wenn möglich nur „dosiert" mit geringem Druck betätigen, so, dass die Räder nicht blockieren.

