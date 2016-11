Komödie "Kalender Girls" am Samstag, 12. November 2016 um 22.50 Uhr in ORF 2

Mit Erni Mangold, Konstanze Breitebner, Elisabeth Engstler u.a. Aufzeichnung von der Sommernachtskomödie Rosenburg 2016

St. Pölten (OTS) - Es ist eine Komödie über Freundschaft, Schönheit, Älter werden, Liebe und Tod: Das Theaterstück „Kalender Girls“ – 2003 auch ein großer Kinoerfolg mit Helen Mirren und Julie Walters in den Hauptrollen – beruht auf einer wahren Begebenheit aus England.

Für die Sommernachtskomödie Rosenburg wurde die Handlung in das Waldviertel „verlegt“; das ORF Landesstudio Niederösterreich (TV-Regie: Karina Fibich) hat diese Produktion mit Starbesetzung für das Fernsehen aufgezeichnet.

Zu den prominenten Mitwirkenden im runden Theaterzelt bei der Rosenburg hoch über dem Kamptal zählen u.a. Erni Mangold, Konstanze Breitebner, Babett Arens und Elisabeth Engstler.

* Liebeserklärung an das Leben

Annie und Chris, zwei Frauen in den besten Jahren, pflegen im örtlichen Damen Lions Club ihre Freundschaften, organisieren Basare und basteln für gute Zwecke. Als Annies geliebter Mann an Leukämie stirbt, will sie ihm ein ungewöhnliches Denkmal setzen: Statt den alljährlichen Benefizkalender mit Tier- und Landschaftsfotos zu bestücken, schlägt sie ihren Freundinnen vor, selbst vor die Kamera zu treten – und zwar nackt.

Nach anfänglichem Zögern wird der gewagte Vorschlag angenommen. Das Projekt Pin-Up-Kalender stößt auf ungeahntes Interesse, aber die Freundschaft von Annie und Chris wird auf eine Bewährungsprobe gestellt…

„Kalender Girls“ ist eine Liebeserklärung an das Leben, ein Plädoyer dafür, dass jedes Alter voller Überraschungen ist. Und es zeigt, wie viel Menschen erreichen können, wenn sie zusammenhalten und an einem Strang ziehen.

