Schauspielerin Maria Hofstätter: „Ich will nicht, dass andere für mich entscheiden!“

Video-Aufruf zur Teilnahme an der Bundespräsidenten-Stichwahl am 4. Dezember

Wien (OTS) - SOS Mitmensch präsentiert einen weiteren Wahlmunterkeits-Videospot zur Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember. Die Schauspielerin Maria Hofstätter, die in Filmen wie "Hundstage" und "Paradies: Glaube" brilliert hat, erklärt, warum sie von ihrem demokratischen Mitbestimmungsrecht bei der Stichwahl unbedingt Gebrauch machen will.

„Will selbst entscheiden“

Hofstätter will auf keinen Fall, dass andere für sie die Wahl entscheiden. „Wenn ich nicht bereit bin, eine Entscheidung zu treffen, werden andere für mich entscheiden. Und darum bleibe ich wahlmunter“, betont der Star aus zahlreichen österreichischen Filmproduktionen. Den Spot finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=evhl0hOPQM0

Aufrufe zu Wahlmunterkeit

Bis zum 4. Dezember präsentiert SOS Mitmensch Videospots mit prominenten Persönlichkeiten, die zu Wahlmunterkeit aufrufen. Den Anfang machte vor einer Woche der Videospot mit Cornelius Obonya, der auf Facebook inzwischen tausendfach aufgerufen wurde:

https://www.facebook.com/sosmitmensch/videos/10154767274644189/

Die von Albert Waaijenberg gedrehten Videospots werden in sozialen Netzwerken sowie in zahlreichen Kinos und im Fernsehen ausgestrahlt

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at