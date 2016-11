ARBÖ: Das Punschrezept für eine sichere Heimfahrt vom Christkindlmarkt

Wenn der verlockende Geruch von Weihnachtskeksen und der Duft von Glühwein durch die Lüfte schweben, dann haben die ersten Christkindlmärkte ihre Verkaufsfenster geöffnet.

Wien (OTS) - Ab 12. November wird ganz offiziell die Weihnachtsstimmung in Österreich eingeläutet. Wie immer von Beginn an dabei: der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz (zu besuchen immer täglich von 10 Uhr bis in die Abendstunden). Ab 18. November öffnet dann auch der Weihnachtsmarkt am Karlsplatz immer von 12 bis 20 Uhr seine Pforten, bevor am 19. November der Adventmarkt vorm Schloss Schönbrunn zu einem (vor)weihnachtlichem Erlebnis der besonderen Art einlädt. In Innsbruck beginnt die Vorweihnachtszeit samt Christkindlmarkt am 15. November unter dem Motto „Tradition und Romantik“. Am Residenzplatz im schönen Salzburg startet der Adventmarkt am 17. November und in Graz am Hauptplatz am 18. November.





Dabei ist immer eine riesige Auswahl an Weihnachtsköstlichkeiten: von A wie Apfelpunsch bis Z wie Zimtschnecken. So unterschiedlich die Kreationen auch sein mögen, bleibt eines doch immer sehr ähnlich. Die Wirkung des Punsches wird viel zu oft unterschätzt! Ein kurzer Ausflug zur Punschhütte kann so ganz schnell weitgehende Konsequenzen mit sich bringen. Die ARBÖ Verkehrsexperten raten deshalb das Auto in jedem Falle stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Auch Fahrgemeinschaften erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, zumal es eine bemerkenswerte Auswahl an leckeren alkoholfreien Getränken auf die Verkaufsschilder geschafft hat.

