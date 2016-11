Die neuen revolutionären Sensation-Modelle sind da

AIXAM, die Nummer 1 im Bereich Leichtkraftfahrzeuge in Europa

Wien (OTS) - Beim heutigen Pressegespräch stellte Gilles Géry, Export Director AIXAM France, dem österreichischen Journalistenkreis die neuen Sensation-Modelle vor. Harald Roscher, Geschäftsführer von AIXAM Österreich, präsentierte spannende Neuerungen und gab einen detaillierten Überblick über die Hintergründe und Entwicklungen dieser neu entwickelten Modellreihe.

Mit der neuen Sensation-Modellreihe entzündet AIXAM ein Innovationsfeuerwerk

Mit den neuen Produkten beschreitet AIXAM gänzlich neue Wege in der Kategorie der Leichtkraftfahrzeuge. Neben einem neuen revolutionären Motor wurde auch die Fahrgastzelle gänzlich überarbeitet und damit auch die Karosseriesteifigkeit deutlich erhöht. „Diese Innovationen bieten unseren Kunden jetzt noch mehr Sicherheit und Komfort“, betont Harald Roscher.

Technologischer Vorsprung – ein neu entwickelter Motor von Kubota

AIXAM und der Motorenhersteller Kubota verbindet eine mehr als 25-jährige erfolgreiche Kooperation, die auf mehr als 250.000 verbaute Motoren zurückblicken kann.

Die Merkmale Zuverlässigkeit, Dynamik und Effizienz standen von Anfang an im Lastenheft der Konstrukteure ganz oben. Herausgekommen ist nun ein völlig neu entwickelter Motor mit noch mehr Leistung (6 kW bzw. 8 PS), der nicht nur mehr Fahrspaß, Leistung und Drehmoment (480 ccm) mit sich bringt, sondern auch die aktuelle Abgasnorm EURO 4 erfüllt.

In den Modellen Premium, GTi und GTO setzt man auf eine bessere Motorraumdämmung, die für noch mehr Laufruhe und akustischen Komfort sorgt.

Die Karosserie – Stabilität in einer neuen Dimension

Auch in Bezug auf die Sicherheit werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Die neuen Sensation-Modelle verfügen über ein höheres Gesamtgewicht. Durch die Gewichtserhöhung von 350 kg auf 425 kg wurde damit in noch mehr Sicherheit investiert. So wurde z. B. die Verwindungssteifigkeit der Karosserie erhöht, was zu einer noch besseren Straßenlage der Fahrzeuge führt. Eine neue Kofferraumstruktur schafft hier ebenfalls mehr Stabilität und erhöht die Steifigkeit der gesamten Karosserie. „AIXAM arbeitet stetig daran, die aktive und passive Sicherheit zu erhöhen. Bereits seit 1988 werden alle unsere Modelle Crashtests unterzogen. Das ist für Leichtkraftfahrzeuge immer noch nicht vorgeschrieben. Wir sind auch der einzige Hersteller, der Leichtkraftfahrzeuge mit ABS anbietet“, bestätigt Géry.

Bei den Cross-Premium-Modellen setzt AIXAM auf höhere Reifenflanken für noch besseren Komfort und eine bessere Bodenfreiheit. Die Sportmodelle erhalten generell 16-Zoll-Reifen und bieten damit noch mehr Fahrkomfort.

Innovative Ausstattung

Auch bei der Fahrzeugausstattung wurde auf Komfort und Sicherheit höchstes Augenmerk gelegt. So können sich die Käufer der neuen Sensation-Modelle über Sitze mit vergrößerter Oberschenkelauflage freuen, die längere Fahrten noch entspannter machen. Ein neu konstruiertes Lenkrad mit moderner Ergonomie schafft zusätzlichen Komfort beim Ein- und Ausstieg. Die neu gestalteten und vergrößerten Außenspiegel verbessern die passive Sicherheit genauso wie die neue Symmetrie der Scheibenwischer, die Fahrer und Beifahrer optimale Sicht bieten.

Zukunftsweisendes Design

Das moderne Design mit seinen fließenden, dynamischen Formen begeistert aus jedem Blickwinkel. Sowohl die City-, Coupé- als auch die Crossline-Modelle überzeugen mit ihrer klaren Formensprache und verstehen sich als stylischer Begleiter für jeden Tag.

Nummer 1 in Österreich

Jährlich werden weltweit rund 21.000 Leichtkraftfahrzeuge verkauft. AIXAM hält einen Marktanteil von rund 38 Prozent – Tendenz steigend! Rund 50 heimische Händler bieten die breite AIXAM-Produktpalette für den gewerblichen und privaten Gebrauch an.

„Die neuen Sensation-Modelle kann man wahrlich als Meilenstein bezeichnen. AIXAM beweist damit erneut seine Innovationsführerschaft und stellt damit in dieser Fahrzeugklasse erneut den Benchmark dar,“ so Harald Roscher.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen/Kontakt/Unterlagen/Bildmaterial:

Marketing Kitchen GmbH

Bernhard Witzeling

Tel.: +43 1 7104497

E-Mail: office @ marketing-kitchen.at



Pressekontakt AIXAM MEGA GmbH

Harald Roscher

Country Manager AIXAM Österreich

Tel.: +43 1 8673602

E-Mail: h.roscher @ aixam.at