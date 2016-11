Bruni Glass fusioniert mit Berlin Packaging

Chicago (ots/PRNewswire) - Berlin Packaging (http://www.berlinpackaging.com/) und Bruni Glass (http://www.bruniglass.com/) gaben heute ihre Fusion zu einem Unternehmen bekannt. Bruni Glass - ein in Italien ansässiger Anbieter von Premium-Glasverpackungen mit einem Jahresumsatz von $ 150+ Millionen, 3.000+ maßgeschneiderten und patentierten Verpackungsformen und 7000+ Kunden - ist an Standorten in Italien, Frankreich, Spanien, China, Kanada und in den Vereinigten Staaten tätig. Berlin Packaging liefert Glas-, Plastik und Metallverpackungen sowie Komponenten und ist das größte und leistungsstärkste Unternehmen seiner Art in Nordamerika. Berlin gab am 11. Oktober 2016 die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Bruni bekannt.

Die Übernahme vereint zwei Anbieter der Weltklasse von festen Verpackungen und verbundenen Dienstleistungen. Das kombinierte Unternehmen wird das Jahr 2016 mit einem Umsatz von $ 1,2 Milliarden abschließen, über 100+ Verkaufs- und Lagerstandorte in Nordamerika und Europa betreiben und über ein Portfolio vom mehr als 40.000 Glas-, Plastik- und Metallbehältern sowie Verschlüssen verfügen. Beide Unternehmen wuchsen erheblich schneller als der durchschnittliche Verpackungsmarkt und sie verfügen gemeinsam über starke Beziehungen zu 17.000+ Kunden.

Die Kunden von Berlin Packaging haben jetzt Zugriff auf Brunis umfangreiche Auswahl an maßgeschneiderten Glasverpackungen, deren Schwerpunkt auf den Sektoren Spirituosen, Wein, Lebensmittel und Gourmetprodukte liegt. Ebenso haben sie Zugriff auf Brunis Designteam, Lagerstandorte in Europa und Beziehungen zu Produzenten.

Die Kunden von Bruni können jetzt auf Berlins Lagerstandorte, umfassendes Portfolio an Verpackungsprodukten (Glas, Plastik und Metall) und Berlins Suite von einkommenssteigernden Dienstleistungen in Nordamerika zugreifen, die im Gegenzug zu neuem Verpackungsgeschäft kostenlos angeboten werden. Dazu zählen das Struktur- und Markendesign von Studio One Eleven, Kapitaldarlehen und Qualitätsberatungsservices.

Die Lieferanten beider Unternehmen haben den Vorteil der Unterstützung der kombinierten Vertriebsmannschaft von 200 Mitarbeitenden, die insgesamt über mehr als 1.800 Jahre Erfahrung mit dem Verkauf von Verpackungen verfügen. Das Team, in Kombination mit den normalen Marketingbemühungen, bearbeitet sämtliche Märkte, die feste Verpackungen verwenden, darunter Lebensmittel, Getränke, Wein, Spirituosen, Pharmazeutika und Neutrazeutika, Körperpflege, Wohnungspflege und die Industrie.

"Wir sind stolz, dass wir die Transaktion mit Bruni Glass abschließen konnten", sagte Andrew Berlin, Chairman und CEO von Berlin Packaging. "Im Rahmen der Integration beider Unternehmen liegt unser Schwerpunkt auf der Bereitstellung unseres gemeinsamen Produkt- und Serviceangebotes in einer Form, die den Erfolg unserer Kunden sichert. Es wird keine Störungen bei der Zusammenführung der beiden großartigen Unternehmen geben."

"Ich bin über das Bruni-Team und unsere Arbeit bei der täglichen Bereitstellung von Premium-Glasverpackung und Fachberatung für unsere Kunden stolz", sagte Roberto Del Bon, CEO von Bruni Glass. "Da wir jetzt mit Berlin zusammen sind, bin ich überzeugt, dass wir noch viel mehr erreichen können. Bruni + Berlin ist eine Situation, bei der 1 + 1 nicht einfach 2 ergibt; hier wird aus 1 + 1 mindestens 3 und unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden haben zusätzliche Vorteile."

Sämtliche Mitarbeitenden werden übernommen und alle Standorte bleiben erhalten. Die Führungsmannschaft von Bruni - einschließlich des Chairman Gino Del Bon, des CEO Roberto Del Bon und des Managementteams - verbleiben in ihren Funktionen.

Bruni ist ab sofort als Bruni Glass, A Berlin Packaging Company, tätig.

Über Berlin Packaging

Berlin Packaging ist der einzige Hybrid Packaging Supplier® von Behältern und Verschlüssen aus Plastik, Glas und Metall. Weitere Informationen, wie das Unternehmen anderen Unternehmen und Menschen hilft, sich auszuzeichnen, finden Sie unter HybridPackagingSupplier.com (http://www.hybridpackagingsupplier.com/) und GreaterFaster.com (http://www.greaterfaster.com/). Mit 40.000+ verfügbaren Lagerprodukten (SKUs), 200+ Verpackungsberatern und 100+ Verkaufs- und Lagerstandorten in Nordamerika und Europa verfügt das Unternehmen über die richtigen Produkte, die erforderliche Erfahrung sowie die geografische Nähe, um Kunden zu helfen, ihren Nettoertrag mithilfe von Verpackungsprodukten und -dienstleistungen zu steigern. Berlin Packaging liefert jährlich Milliarden Behälter und Verschlüsse und stellt Lager- und Logistikdienstleistungen für Kunden aller Größenordnungen und sämtlicher Branchen bereit. Es ist das einzige Unternehmen in seinem Sektor, das ISO 9001 zertifiziert wird, das über eine Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) Zertifizierung verfügt und das seit mehr als 12 Jahren jeden Monat 99 % termingerechte Auslieferung (http://www.99percentontime.com/) seiner Verladungen erreicht. Zu den verbundenen Dienstleistungs- und Produktdivisionen zählen Studio One Eleven (http://www.studio111design.com/) kundenspezifische Verpackungen und grafisches Design, Berlin Global Sourcing-Lösungen, E3 profitorientierte Beratung, Berlin Financial Finanzierung der Verbesserung von Ausrüstung und Anlageninvestitionen, Berlin Quality Unterstützung, Gefahrengut

(http://www.berlindangerousgoods.com/)transporte, Freund Container &

Supply (http://www.freundcontainer.com/) Convenience, und Qorpak (http://www.qorpak.com/) Laborbedarf. Sie erreichen das Unternehmen unter 1.800.2.BERLIN, BerlinPackaging.com (http://www.berlinpackaging.com/) sowie auf LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/berlin-packaging) und Twitter

(http://twitter.com/BerlinPackaging).

Über Bruni Glass, A Berlin Packaging Company

Bruni Glass ist ein führender Anbieter von Premium- und Spezialglasverpackungen für den Spirituosen- Wein-, Lebensmittel- und Gourmetmarkt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Italien und es unterhält Standorte in Frankreich, Spanien, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und China, von wo Bruni Tausenden Kunden in der ganzen Welt über 3.000 maßgeschneiderte Produkte sowie beliebte Standardprodukte anbietet. Bruni hat 40+ Jahre Erfahrung, verfügt über ein Designstudio der Weltklasse, ein Netzwerk von Herstellern höchster Qualität und ein Team, das für seine herausragenden Dienstleistungen bekannt ist. Das Unternehmen wurde von CISQ-IMQ (Italienisches Institut für Gütezeichen) gemäß ISO 9001 Normen zertifiziert. Weitere Informationen über Bruni Glass sowie Kontaktinformationen finden Sie unter BruniGlass.com (http://www.bruniglass.com/) und BruniGlassDesignAward.com

(http://www.bruniglassdesignaward.com/).

Rückfragen & Kontakt:

Krithika Rajaraman - +1.847.415.9317 - krajaraman @ sspr.com