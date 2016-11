#neoslabtalk: "Europa - ein Vergangenheitsprojekt?"

Wien (OTS) -



#neoslabtalk: "Europa - ein Vergangenheitsprojekt?"



Etwas mehr als 20 Jahre ist es her, dass Österreich “Ja” zur

Europäischen Union gesagt hat. Am 12. Juni 1994 fand die

Volksabstimmung statt, 67% der Österreicher_innen stimmten dafür. Am

1. Jänner 1995 wurde der offizielle Beitritt vollzogen.



Ist die Euphorie von damals verflogen?



In der letzten Veranstaltung unserer Europa-Reihe "Europa Quo Vadis"

haben wir jungen Querdenker_innen die Frage gestellt, was zu tun

ist, damit Europa nicht an die Wand fährt. Nun diskutieren wir mit

zwei, die damals intensiv in den EU-Beitritt Österreichs involviert

waren, Mag. Brigitte Ederer, Aufsichtsratsvorsitzende ÖBB Holding

AG, und Dipl.-Ing. Dr. Franz Fischler, President, European Forum

Alpbach.



– Was ist heute anders?

– Können wir von damals lernen?

– Oder ist Europa vom Zukunfts- zum Vergangenheitsprojekt geworden,

das die beste Zeit schon hinter sich hat?



Die Veranstaltung ist öffentlich, Anmeldung bitte unter:

https://lab.neos.eu/neos-events/europa-zurueck-in-die-zukunft/



Datum: 15.11.2016, 18:30 - 20:30 Uhr



Ort:

NEOS Lab

Neubaugasse 64-66, 1070 Wien



Url: https://lab.neos.eu/neos-events/europa-zurueck-in-die-zukunft/



Rückfragen & Kontakt:

Caroline Hödl

via Mail: caroline.hoedl @ neos.eu oder telefonisch unter: +43 650 405 22 62