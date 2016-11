Zwei Kinospots der AK Oberösterreich mit Filmpreis ausgezeichnet

Linz (OTS) - Beim Film Forum Linz, dem Wettbewerb der besten Werbe-und Wirtschaftsfilme Österreichs, gingen zwei Auszeichnungen an Kinospots der Arbeiterkammer Oberösterreich. In der Kategorie TV- und Kino-Spot wurden sowohl die „Superhelden auf der Couch“ als auch die „Aufsteiger von Morgen“ ausgezeichnet.

Mit dem Kinospot „Superhelden auf der Couch“ hat die AK im vergangenen Jahr die neue AK-Leistungskarte für alle oberösterreichischen AK-Mitglieder beworben. Mit dem Spot „Aufsteiger von Morgen“ wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und dem Land Oberösterreich auf die Messe „Jugend und Beruf“ in Wels aufmerksam gemacht. Beide Filme wurden von der Firma Casamedia Filmproduktion konzipiert und gedreht.

Eine Jury aus Film-, Kommunikations- und Marketing-Expertinnen und Experten hatte die Qual der Wahl aus 101 Einreichungen aus acht Bundesländern. Die Filme wurden gesichtet und beurteilt. Letztlich wurden in sechs Kategorien die Sieger und weitere ausgezeichnete Filme gekürt. Am vergangenen Montag trafen sich in Linz bereits zum sechsten Mal die Werbe- und Wirtschaftsfilmschaffenden Österreichs:

Bei der Film Forum Gala in der Wirtschaftskammer wurden alle nominierten Filme in voller Länge gezeigt und die Preise verliehen.

„Es ist uns immer wieder eine große Ehre, mit den Profis von Casamedia zusammen zu arbeiten“, freut sich AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer über die Auszeichnungen. „Gerade wenn es um unsere Leistungskarte geht, ist zielgenaue und pointierte Information für unsere Mitglieder enorm wichtig. Denn die Leistungskarte ist der Schlüssel zu unseren Leistungen“, so der AK-Präsident. Und auch die erfolgreiche Bewerbung der Messe „Jugend und Beruf“ liegt ihm besonders am Herzen: „Wir haben das Messedesign und unseren Auftritt auf der Messe in den vergangenen Jahren nach und nach auf völlig neue Beine gestellt. Der neue Spot war ein wichtiges Kommunikationsmittel, um mit den jungen Menschen in Kontakt zu treten“, sagt Kalliauer.

Link zu den „Superhelden auf der Couch“: https://youtu.be/3faSrPNoG0o „Aufsteiger von Morgen“: https://www.youtube.com/watch?v=nTDrXWxF1kA

