Schladming-Dachstein: Erste Skipisten öffnen am Freitag

Die Planai startet mit vier Liften am 11.11. / Skibetrieb bereits bis zur Mittelstation möglich / Reiteralm und Hauser Kaibling planen Eröffnung am 18.11.

Schladming (OTS) - Nach den ersten Schneefällen vom vergangenen Wochenende werden in der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein (www.schladming-dachstein.at) die ersten Skipisten geöffnet. Die Planai startet am Freitag (11.11.) mit den ersten vier Liften, darunter auch die Planai-Bahn. Der Skibetrieb wird bereits bis zur Mittelstation möglich sein. Eine Woche später (18.11.) ist dann auch der Saisonstart auf der Reiteralm und am Hauser Kaibling geplant. “Der Wintereinbruch der letzten Tage brachte schon fast einen halben Meter Schnee auf den Bergen und die Temperaturen eignen sich nun auch zum Beschneien. Es wird für unsere Gäste ein perfekter Start in den Winter”, freut sich Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Region Schladming-Dachstein >>

