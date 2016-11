Starke Frauen eröffnen Veranstaltungsreigen „beherzt engagiert“

LR Schwarz: Ehrenamtliches Engagement als Bereicherung für das Leben

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern Abend fiel in Wieselburg der Startschuss für die neue Frauen-Veranstaltungsreihe „beherzt engagiert“ des Generationenreferates des Landes Niederösterreich mit insgesamt 250 Besucherinnen und Besuchern, die in Kooperation mit „Welt der Frau“, der Katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten und der Erzdiözese Wien veranstaltet wird. An vier Terminen richten die Veranstaltungen den Fokus auf Frauen, die sich mit Herz und Elan in Beruf und Ehrenamt engagieren oder engagieren wollen. Dabei werden Frauen aus der Region vor den Vorhang geholt, die Verantwortung übernehmen, die sich für andere engagieren, die sich beruflich erfolgreich organisiert haben und die in ihren Bereichen Pionierinnen sind. In Talkrunden reden sie über ihre Erfahrungen und geben ihr Know-how weiter. Sie sind Vorbilder, die anderen Mut machen, ihren Weg zu gehen und als Frauen Chancen zu nützen.

Initiatorin und Frauen-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz erzählte von ihrem persönlichen Werdegang und möchte Frauen Mut für neue Betätigungsfelder machen: „Auch wenn es oft schwierig ist, alles zu vereinbaren und die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, so kann es eine persönliche Bereicherung sein, in politischen Ämtern aktiv das gesellschaftliche Leben mitzugestalten oder sich ehrenamtlich zu engagieren. Dazu braucht es Mut zu Veränderungen, Offenheit gegenüber Herausforderungen, flexible Lebensmodelle und Vorbilder. Mit der Veranstaltungsreihe holen wir solche weiblichen Vorbilder vor den Vorhang.“

Von ihren persönlichen Lebensgeschichten erzählten Anna Rosenberger, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer (Bürgemeisterin von Oed-Oehling), Hermine Naderer (Sozialarbeiterin und Projektorganisatorin Albanienhilfe) und Caroline Hainfellner (engagierte Schulsprecherin des Francisco Josephinums). Weiters nahmen an der Talkrunde Maria Aigner (AMS-NÖ) und Bettina Pabisch (NV Versicherung) teil. Eindrucksvolle Impulse gab es auch von einer Frau, die künstlerisch erfolgreich ihren Weg geht: So war Sängerin Monika Ballwein Stargast des Abends in Wieselburg und beeindruckte mit ihrer Lebensgeschichte sowie mit musikalischen Darbietungen. Moderiert wurde der Abend von Christine Haiden, Chefredakteurin des Magazins „Welt der Frau“.

„‚Beherzt engagiert‘ stellt eine gute Gelegenheit dar, sich mit anderen Frauen auszutauschen, den Horizont zu erweitern und neue Impulse für den eigenen Weg mitzunehmen. Ich freue mich über das rege Interesse an diesen Veranstaltungen und wünsche allen Anwesenden inspirierende Gespräche“, führte die Landesrätin aus.

Weitere Termine: 24. November, 18.30 Uhr in Mistelbach, 3. März 2017, 18.30 Uhr in Wiener Neustadt, 29. März 2017, 18.30 Uhr in Krems. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Anmeldung ist erforderlich.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, www.welt-der-frau.at

