Arena Solutions geht Partnerschaft mit 1factory ein, um ganzheitliche Qualitätslösung für Abläufe von der Entwicklung bis zur Fertigung zu entwerfen

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arena Solutions, einer der ersten Anbieter einer cloudbasierten, kompletten Produktentwicklungsplattform, bei der Produktlebenszyklus-Management (PLM), Lieferkettenkooperationen und Qualitätsmanagementsysteme (QMS) zusammengebracht werden, gab heute seine Zusammenarbeit mit 1factory bei der Bereitstellung der vollständigen Sichtbarkeit bei der Produktqualität für OEMs bekannt, die vom anfänglichen Design bis zu den Abläufen zur Qualitätskontrolle in deren Produktionsstätten und über deren gesamte Lieferkette hinweg reicht. Mit dieser Partnerschaft erhalten Kunden eine End-to-End-Lösung für die Qualitätskontrolle, die in der Lage ist, Unstimmigkeiten bei den Spezifikationen schon während des Entwicklungs-/Herstellungsprozesses zu erkennen, und die zur Beschleunigung der notwendigen Korrekturschritte beitragen kann.

Die cloudbasierte Plattform von 1factory versetzt OEMs in die Lage, nur ein einziges Testsystem bei der Qualitätsinspektion für alle Teile und Baugruppen über die gesamte Lieferkette hinweg zu verwenden. Die 1factory-Plattform vereinfacht die Planung für Inspektionen und Tests, digitalisiert die Messergebnisse aus den Produktionsstätten, ermöglicht die Verfolgbarkeit (nach Posten, Serie, Seriennummer, Bearbeiter, Inspektionsausrüstung usw.) und liefert Analysen in Echtzeit, um dabei zu helfen, Ausschuss zu verhindern und Abläufe zu verbessern.

Die integrierte Lösung verbindet Produktinformationen von Arena mit Daten aus der der Qualitätskontrolle von 1factory. Mithilfe der Integration werden Inspektionspläne in 1factory überarbeitet, und zwar in Übereinstimmung mit den Änderungen bei der Entwicklung in Arena. Auf miteinander zusammenhängenden Dokumenten, wie etwa Zeichnungen, Arbeitsanweisungen und Inspektionsabläufen, die innerhalb von Arena erzeugt und kontrolliert werden, kann direkt von 1factory aus zugegriffen werden. Sobald Teile oder Baugruppen eine Inspektion oder einen Test nicht bestehen, kann ein Qualitätsprüfer ein Arena-Qualitätsobjekt direkt aus 1factory heraus erstellen -einen Bericht zu nicht übereinstimmenden Materialien (Non-Conformance Material Report, NCMR), eine Korrektur durch einen Zulieferer (Supplier Corrective Action, SCAR) oder, falls dringender Bedarf besteht, eine Korrektur als vorbeugende Maßnahme (Corrective Action Preventative Action, CAPA).

Die 1factory-Integration in Arena bietet eine umfassende Lösung zur Qualitätssicherung für OEMs und ihre Partner in der Lieferkette. Der OEM und der Zulieferer können gemeinsam Qualitätsprobleme erkennen, bei der Lösungsfindung zusammenarbeiten und den Aktionsplan dokumentieren, und das aus einem einzigen Qualitätsprozess heraus. Entwicklerteams erhalten den vollständigen Überblick mit Verbindungen zwischen Komponenten und Zulieferern für sämtliche Qualitätsprobleme und können ein Teil im Hinblick auf eine zukünftige Einbeziehung des Teils in ein Produkt bewerten. Betroffene Teams werden in der Lage sein, solche Produkte proaktiv zu analysieren, die gegen die Designspezifikationen einer Komponente und gegen die Daten der Fabrikinspektion zurücklaufen, indem sie einen geschlossenen Qualitätsprozess von der Herstellung über die Vor-Ort-Reparatur bis zum Entwicklerteam durchführen, um die Qualität bei der Produktherstellung zu verbessern und Kosten für Reparaturen vor Ort zu verringern.

"Ich freue mich sehr, dass wir die Qualität der Herstellungsprozesse bei den Zulieferern direkt mit der Qualität, der Herstellung und den Entwicklerteams der OEMs verbinden konnten", sagte Steve Chalgren, Executive Vice President des Produktmanagements und Chief Strategy Officer bei Arena. "Zu oft sorgt die Qualitätsinspektion für erhebliche Verzögerungen beim tatsächlichen Produktionsablauf, weil sie es Entwicklerteams extrem schwer macht, eine proaktive Analyse durchzuführen. Ab sofort können sie das."

"Wir bei 1factory konzentrieren uns darauf, Kunden dabei zu helfen, die Qualität von Grund auf sicherzustellen", sagte Nipun Girotra, Präsident von 1factory. "Durch die Verbindung mit Arena erhalten unsere Kunden ab sofort den vollständigen Überblick über sämtliche Teile, von der Entwicklung bis zur Fertigung. Indem ein umfassendes Profil der Teile und der Zulieferer, damit verbundene Inspektionspläne und Inspektionsergebnisse erzeugt werden, können Entscheidungen beim Einkauf und bei der Entwicklung auf einer guten Informationsgrundlage schon früh im Produktionsprozess getroffen werden."

Über 1factory

1factory stellt eine cloudbasierte Plattform für Qualitätskontrolle bei Herstellung und Zulieferern zur Verfügung. Diese ermöglicht die fortlaufende Erhebung, Analyse und Übermittlung von Daten der Qualitätskontrolle in der Produktionsstätte und über die gesamte Lieferkette hinweg. Mithilfe von 1factory können Hersteller sämtliche Aspekte der Produktqualität managen - von der Analyse der ersten Artikel und der Prozesskapazität bis hin zur Inspektion des fertigen Produkts und der Grundlagenanalyse. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.1factory.com.

Über Arena Solutions

Arena, Erfinder von PLM in der Cloud, bietet eine komplette Produktentwicklungsplattform, bei der Produktlebenszyklus-Management (PLM), Lieferkettenkooperationen und Qualitätsmanagementsysteme (QMS) für die Entwicklung und Fertigung von komplexen Elektronikprodukten zusammengebracht werden. Mithilfe von Arena könne Ingenieure aus den Bereichen Elektronik, Mechanik, Software und Firmware mit Produktions- und Qualitätsteams zusammenarbeiten, um ihr vorzulegendes Material zu verwalten, Aufträge zur Änderung bei der Entwicklung zu vereinfachen und die Herstellung von Prototypen zu beschleunigen. Im Ergebnis können Arena-Kunden Standards besser erreichen und gleichzeitig sicherstellen, dass behördliche Vorgaben eingehalten werden. Sie können das Weiterbildungsmanagement verbessern, Kosten reduzieren, die Qualität steigern und die Marktreife für Produkte verkürzen. Arena wird als Top 10 PLM-Anbieter eingestuft und hat 2016 den begehrten Design News Golden Mousetrap Award gewonnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.arenasolutions.com.

