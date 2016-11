Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 9. November 2016; Leitartikel von Peter Nindler: "Eine Null, die viel wert ist"

Innsbruck (OTS) - Mit dem Nulldefizit im Doppelbudget 2017/2018 wird der erfolgreiche Finanzkurs des Landes fortgesetzt. Für die ÖVP ist es bereits ein wirtschaftspolitisches Ausrufezeichen für die Landtagswahl, die Grünen bewerben finanzielle Nachhaltigkeit.

Seit 2012 bilanziert das Land Tirol ausgeglichen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern, die milliardenschwere Schuldenlasten mitschleppen, hat sich das Land mit einer umsichtigen Finanzpolitik auch aus der Finanz- und Wirtschaftskrise herausgerappelt. Hunderte Millionen wurden seither in Impulspakete investiert, trotzdem blieb der Schuldenstand mit 270 Millionen Euro „überschaubar“. Dass die Maßnahmen wirken, beweist der Rückgang der Arbeitslosigkeit, wobei jeder der 28.900 Arbeitslosen einer zu viel ist. Dass sich die schwarz-grüne Landesregierung in den nächsten beiden Jahren nicht neu verschulden will, war zu erwarten.

Für die ÖVP unter LH Günther Platter ist das Nulldefizit nicht nur ein Grundsatz, sondern bereits ein wirtschaftspolitisches Ausrufezeichen in Richtung Landtagswahl 2018. Vor allem im ohnehin kritischen Wirtschaftsflügel kann sich Platter mit seinem Finanzkurs profilieren. Die Grünen machen da mit, wo bereits die SPÖ als Koalitionspartner der Volkspartei aufgehört hat. Wobei sie die „schwarze Null“ in ihrer Diktion als nachhaltig verkaufen. Und mit einer kräftigen Aufstockung des Nahverkehrsbudgets auf rund 130 Millionen Euro können sie die umweltfreundliche Mobilität weiter ausbauen. Allerdings werden sie nicht an einer etappenweisen Tarifreform gemessen, sondern ausschließlich am Wahlversprechen für ein 365-Euro-Ticket. Die Öffi-Parole erweist sich nach wie vor als Bumerang, denn auch 2017 fehlen dafür noch einige Euro.

Wird neben finanziellen Impulsen in Bildung, Wohnbauförderung, Nahverkehr oder Kinderbetreuung auch gespart? Aufgrund eines halbwegs positiven Finanzausgleiches hatte die Landesregierung letztlich mehr Spielraum als ursprünglich gedacht. Dennoch wurde die Ausgabendynamik gebremst, Förderungen gekürzt und die Subventionen für Sozialvereine nicht bzw. überschaubar erhöht. Sie werden naturgemäß nicht zufrieden sein, obwohl Einsparungen abgewendet wurden. Wohl auch deshalb, weil es für die Regierung, und da vorzugsweise für die Grünen, nicht opportun gewesen wäre, dass sie in Zeiten von Großveranstaltungen in Tirol und einer möglichen Bewerbung für Olympia gerade bei Organisationen den Sparstift ansetzt, die sich um den niederschwelligen Sozialbereich kümmern; um Menschen, die durch das öffentliche soziale Netz fallen.

In seiner Gesamtheit kann sich das Doppelbudget sehen lassen. Im Detail wird es in einigen Bereichen allerdings noch zu viel Speck geben, in anderen wiederum noch zu wenig Butter am Brot.

