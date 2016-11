Neues Volksblatt: "Herkulesaufgabe" von Manfred MAURER

Ausgabe vom 9. November 2016

Linz (OTS) - Die USA haben gewählt — und eine gewaltige Bürde auf die Schultern der nächsten Präsidentschaft gelegt.

Was nach dem 4. Dezember im Kleinen auch Österreich blüht, steht den USA im großen Maßstab samt allen Auswirkungen für den Rest der Welt bevor. Eine nach der Wahl durch eben diese zutiefst gespaltene Nationen wird lange brauchen, bis sie wieder ihre Mitte gefunden haben wird. Es wird kaum möglich sein, einfach zu sagen: Schwamm drüber, es war nur Wahlkampf. Dafür sind die in dieser Auseinandersetzung aufgerissenen Gräben einfach zu tief.

Im Weißen Haus werden die Weichen zu stellen sein für die Befriedung einer Gesellschaft, die schon lange keine homogene, im amerikanischen Traum geeinte Gemeinschaft mehr ist. Sie war es ohnehin nie, doch in diesem Wahlkampf wurden die Potemkinschen Fassaden endgültig zum Einsturz gebracht.

Erschwert wird die Renovierung Amerikas nicht zuletzt durch das Erbe, welches Obama übergeben wird. Auch da ist vieles nur wackelige Fassade. Der Aufschwung etwa, für den Europa die Amerikaner beneidet, ist auf geborgtem Sand gebaut: Die Staatsverschuldung hat sich in Obamas Amtszeit auf unvorstellbare Zwanzigtausend Milliarden Dollar verdoppelt.

Nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung werden die USA diese Herkulesaufgabe bewältigen. Doch genau dieser Wille zur Gemeinsamkeit ist nicht erkennbar.

