„Journalistenpreis Integration 2016“ geht an Veronika Dolna (NEWS) und Marlene Groihofer (Radio Klassik)

Anerkennungspreis der Jury an „Newcomer“-Projekt des Magazins „biber“ für Jugendliche aus Brennpunktschulen; 5 Jahre Journalistenpreis Integration

Wien (OTS) - Veronika Dolna (NEWS) und Marlene Groihofer (Radio Klassik) wurden am 8.November mit dem mit jeweils 3.000 Euro dotierten "Journalistenpreis Integration 2016" in den Kategorien "TV/Radio" und "Print/Online" ausgezeichnet. Der Sonderpreis der Jury ging an das Magazin „biber“ für sein „Newcomer“-Projekt, das Jugendliche mit und ohne Migrations- und Fluchthintergrund mit journalistischem Arbeiten vertraut macht. Der "Journalistenpreis Integration" wurde heuer bereits zum fünften Mal vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres sowie dem unabhängigen Expertenrat für Integration und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) vergeben.

Integrationsminister Sebastian Kurz betonte im Rahmen der Preisverleihung: „Das Ziel des ‚Journalistenpreis Integration‘ bei seinem Start im Jahr 2012 war, Journalistinnen und Journalisten auf das Thema Integration aufmerksam zu machen und die Berichterstattung zum Thema anzuregen. Seither hat sich viel getan. Nicht erst zuletzt durch die hohen Zahlen an Flüchtlingen, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind, ist Integration inzwischen medial stark präsent. Ich danke allen Medienvertreter/innen, die sich im vergangenen Jahr intensiv und differenziert mit dem Thema Integration auseinander gesetzt und ihre Beitrage zum ‚Journalistenpreis Integration‘ eingereicht haben. Sachliche Berichterstattung, die Herausforderung beim Namen nennt und zugleich die Chancen unseres Zusammenlebens thematisiert, ist wichtiger denn je."

Berichterstattung zu Flüchtlingsintegration in Gemeinden ausgezeichnet

In der Kategorie "Print/Online" wurde Veronika Dolna (bei der Verleihung vertreten durch Julia Ortner, stv. Chefredakteurin) für ihren Beitrag "Die Kinder vom Blindenheim“, erschienen in NEWS, ausgezeichnet. Der Beitrag beschäftigt sich mit der Integration von Flüchtlingen in der kleinen Gemeinde St. Georgen am Reith, in der seit Ende 2015 fünfzig Flüchtlinge leben. In der Kategorie "TV/Radio" wurde der Beitrag "Wo Flüchtlinge zum Alltag gehören" von Marlene Groihofer, gesendet auf Radio Klassik, prämiert. Groihofer berichtet, wie die Gemeinde Horn in Niederösterreich mit den dort lebenden Flüchtlingen umgeht. Dazu hat sie mit zahlreichen Verantwortlichen vor Ort wie dem Bürgermeister sowie ehrenamtlich Engagierten über Chancen und Herausforderungen gesprochen.

Sonderpreis der Jury an „biber“ für Schülerprojekt "Newcomer"

Darüber hinaus entschied sich die Jury auch heuer wieder zur Vergabe eines Sonderpreises für herausragende Leistungen zur Integrationsförderung im Journalismus. Ausgezeichnet wurde das Magazin „biber“ für sein Schülerprojekt „Newcomer“. Im Rahmen des Projekts besuchen „biber“-Redakteur/innen regelmäßig Wiener Brennpunktschulen mit einem hohen Anteil an Schüler/innen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Eine Woche lang erarbeiten sie gemeinsam mit ihnen journalistisches Handwerk. Die so entstandenen Medienbeiträge der Jugendlichen werden auf der Website des „biber“ sowie im zweimal jährlich publizierten Magazin „biber – Newcomer“ veröffentlicht.

Franz Wolf, Geschäftsführer des ÖIF, begründet die Auswahl der Jury: „Das Newcomer-Projekt von ‚biber‘ fördert die kritische, journalistische Auseinandersetzung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen unserer Zeit. Sie sollen dadurch bestärkt werden, sich in Debatten einzubringen und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft mitzugestalten.“

5 Jahre „Journalistenpreis Integration“

2016 wurde der „Journalistenpreis Integration“ bereits zum fünften Mal vergeben. Der Preis wurde 2012 durch den Maßnahmenkatalog des unabhängigen Expertenrats für Integration angeregt und wird seither durch eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Hans Winkler (ehem. Leiter des Wien-Büros der "Kleinen Zeitung") verliehen. 2016 wurden erstmals über 130 Medienbeiträge aus Print, TV, Radio sowie aus Online-Medien für den Journalistenpreis Integration eingereicht. Mit dem Preis werden journalistische Beiträge ausgezeichnet, die besonders zur Versachlichung der Debatte im Integrationsbereich und zugleich mit Kreativität, neuen Ideen und Engagement beitragen, dass Integration besser gelingen kann.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

MMag. Franziska Troger

Tel.: +43 1 7101203 133

franziska.troger @ integrationsfonds.at